Kiedy powstanie park handlowy w Krośnie Odrzańskim? Inwestor wyjaśnił powody opóźnienia

O parku handlowym w Krośnie Odrzańskim jest głośno od prawie roku. Do tej pory nie ruszyła budowa. Dziennikarze Gazety Lubuskiej sprawdzili, na jakim etapie obecnie jest inwestycja.

Opóźnienie w budowie parku handlowego wynika z konieczności ponowienia przez inwestora wniosku o pozwolenie na budowę.

Jak informuje inwestor, park jest już w stu procentach skomercjalizowany. Nieznani są jednak najemcy.

W przyszłości centrum handlowe w Krośnie Odrzańskim ma się powiększyć także o market budowlany.

Jak podaje Gazeta Lubuska, rok temu inwestor informował, że realizacja pierwszego etapu inwestycji potrwa około 10 miesięcy i jeśli wszystko pójdzie sprawnie, to najwcześniej otwarcie parku handlowego planowano na II kwartał 2022 roku. Już wiemy, że do tego nie dojdzie, ponieważ do tej pory żadne prace się nie rozpoczęły.

Ponowny wniosek inwestora

- Musieliśmy ponowić wniosek o pozwolenie na budowę - informuje Michał Andrasiewicz, przedstawiciel inwestora w rozmowie z Gazetą Lubuską.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Na początku staraliśmy się o oddzielne pozwolenie na obiekt spożywczy, ale ostatecznie zostaliśmy poproszeni o złożenie wniosku, który dotyczy całego parku handlowego. Konieczne były dodatkowe prace nad zmodernizowaniem projektu. W tym tygodniu ponownie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę trafił do starostwa powiatowego. Teraz czekamy na decyzję organu - uzupełnia.

W 100 proc. skomercjalizowany

- (...) Powierzchnia parku handlowego jest już w stu procentach skomercjalizowana - zapewnia Andrasiewicz. - Część umów dotyczących najmu mamy już podpisane. Jednak do momentu pozwolenia na budowę na razie nie zdradzamy szczegółów, w tym marek sklepów.

Przedstawiciel inwestora dodaje, że pojawiają się kolejni zainteresowani usługodawcy. - Musimy im jednak odmawiać. Działka nie jest z gumy. Dokupiliśmy hektar terenu od PKS. Mamy działki zagospodarowane od ulicy Pionierów do ulicy Wiejskiej - wymienia przedstawiciel inwestora w rozmowie z Gazetą Lubuską.

Planowana rozbudowa o market budowlany

- Planujemy jeszcze rozbudowę, która dotyczyć będzie jeszcze jednego operatora, czyli marketu budowlanego, o którym wspominaliśmy na początku planowania inwestycji. Rozmowy trwają, to jednak późniejszy etap. Musimy najpierw otworzyć park handlowy, a później będziemy pracowali nad ewentualnym rozszerzaniem zakresu usług - kończy Andrasiewicz.