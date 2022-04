„Kierunek wiosna” w Wola Parku

Wola Park chce przekonać klientów do zrównoważonej i świadomej konsumpcji.

„Kierunek wiosna” to wiosenny cykl wydarzeń w Wola Parku.

Jedne z warsztatów poprowadzi stylistka Martą Waluk.

– Jednym z priorytetów Wola Parku jest promowanie postaw proekologicznych i zdrowego trybu życia, w zgodzie z naturą i wyzwaniami ochrony środowiska. Wyrazem tej postawy był choćby uruchomiony w minionym roku we współpracy z Wolskim Centrum Kultury ekologiczno-edukacyjny projekt Współdzielnik, który zlokalizowany jest w przestrzeni naszego miejsca spotkań. Tę strategię odzwierciedla również nasza kampania „Kierunek wiosna”. Wiosenny czas to doskonały moment, by tchnąć więcej koloru w nasze życie, pamiętając przy tym o planecie. Dziś z naszą kampanią chcemy nadać radosny, wiosenny kierunek ku zmianom na lepsze – dla naszego domu, ogrodu i całego najbliższego otoczenia – mówi Anna Bozhenko, Dyrektorka Centrum Handlowego Wola Park.

Kierunek na wiosenno-letnią, zrównoważoną modę

W ramach kampanii Wola Park zaplanował również na 4 i 5 maja możliwość zakupów ze stylistką modową. Podczas półtoragodzinnego spotkania modowa ekspertka pomoże w nabyciu odpowiednich ubrań, dobierając stylizacje odpowiednie dla sylwetki i dopasowane do najnowszych trendów. Poradom modowym będą towarzyszyć także warsztaty „Szafa w porządku” z architektką porządku Agą Witkowską. Ekspertka jest jedną z pierwszych osób w Polsce zawodowo zajmująca się declutteringiem i profesjonalną organizacją przestrzeni. Przedstawi ona proces tworzenia porządku w szafie, pokaże, jak składać ubrania na półki i do szuflad, a także poradzi, jakie systemy do przechowywania sprawdzają się najlepiej.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

30 kwietnia (o godz. 12:00, 14:00 i 16:00) odbędą się kolejne warsztaty, czyli „Must have kobiecej szafy na wiosnę” ze stylistką Martą Waluk. Podczas warsztatu uczestniczki poznają sposoby na łatwe uzupełnienie szafy na wiosnę i lato zgodnie z aktualnymi trendami. Dodatkowo nauczą się podstawowych zasada komponowania garderoby kapsułowej oraz łączeni trendów i kolorów w szafie.

Wola Park przygotował również specjalne zielone upominki, aby obudzić wiosnę w każdym domu. Za każde wydane w Wola Parku 150 zł od 19 do 30 kwietnia (lub do wyczerpania zapasów) odwiedzający będą mogli odebrać wiosenną sadzonkę.

Darmowe warsztaty, spotkania, upominki

Wiosenna akcja Wola Parku rozpocznie się 22 i 23 kwietnia. W ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi odbędą się bezpłatne warsztaty „Jak samodzielnie serwisować rower”, podczas których będzie można dowiedzieć się, jak przygotować swój jednoślad do sezonu rowerowego i jak o niego na co dzień dbać. Będzie można także bezkosztowo skorzystać z serwisu rowerowego.

W sobotę 23 kwietnia Wola Park zaprasza rodziców wraz ze swoimi pociechami na warsztaty tworzenia autorskich ogrodów w słoiku, na których prowadząca – florystka Maria Półtorak – udzieli również porad na temat pielęgnacji roślin. Innym ogrodniczym warsztatem będą „Wiosenne inspiracje ogrodnicze i kule nasienne” przeznaczone dla całych rodzin. Dzieci i dorośli będą mogli poznać, jak robić nasienne bomby, czyli kule z ziemi, gliny i nasion. Można je rozrzucić na trawnikach czy nieużytkach, by z czasem zakwitły tam kwiaty, zasilając lokalny ekosystem. Będzie to również okazja do zasięgnięcia rady o tym, jakie rośliny zasadzić w kwietniu, by ozdobiły nasze balkony, okna czy ogrody.