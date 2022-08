KIK chce mieć 650 sklepów w Polsce

Sieć sklepów KiK jest obecna w Polsce od 10 lat. Jednym z głównych celów firmy jest ekspansja na polskim rynku i utrzymana w tempie około 50 nowych sklepów rocznie.

- Pomimo że mamy już ponad 430 sklepów KiK w całej Polsce, chcemy powiększać naszą sieć. Wiemy, że na polskim rynku wciąż jest jeszcze miejsce na kolejne sklepy KiK, co wynika z naszych analiz, ale jest też potwierdzane przez zapytania klientów, które pojawiają się w mediach społecznościowych KiK - mówi Robert Boguszewski, dyrektor generalny sieci sklepów KiK.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Robert Boguszewski, dyrektor generalny sieci sklepów KiK.

Aktualnie dążymy do osiągnięcia liczby 650 sklepów w Polsce, chociaż już dzisiaj mogę powiedzieć, że nie jest to liczba docelowa, a jedynie kierunek dalszej ekspansji – dodaje Boguszewski.

Dyrektor sieci podkreśla, że w kolejnych tygodniach firma otworzy kolejne placówki. - O szczegółach będziemy informować na bieżąco, ale mogę zdradzić, że na liście lokalizacji są zarówno debiuty – czyli miejsca, w których dotąd nie było sklepu KiK, jak i dobrze znane miasta, w których funkcjonuje już co najmniej jeden sklep naszej sieci - zdradza.

27 lipca br. sieć otworzyła sklep w Otwocku, a na drugą połowę sierpnia zaplanowane jest otwarcie sklepu w Skarżysku – Kamiennej. W planach KiK na kolejne miesiące 2022 roku jest osiągnięcie liczby 450 sklepów w naszym kraju.

Idealna lokalizacja

Założenia ekspansyjne KiK odnoszą się nie tylko do ilości nowych sklepów, ale także do warunków, jakie musi spełnić dana lokalizacja. Wśród nich powierzchnia lokalu – preferowana to około 650 mkw., dostęp do minimum 15 miejsc parkingowych, a także możliwość atrakcyjnej zewnętrznej ekspozycji towaru. Istotne jest również sąsiedztwo operatorów spożywczych, drogerii lub popularnych sklepów branżowych.

– Jestem dumny, że KiK jest ważną częścią polskiego rynku dyskontów niespożywczych i nie boję się mówić o tym, że przyczyniliśmy się do wzrostu popularności tego formatu - podkreśla Robert Boguszewski. Dodaje, że na przestrzeni ostatnich lat zmieniły się oczekiwania i świadomość polskiego klienta, do których firma stara się dostosowywać, pozostając przy tym wiernym zasadzie oferowania dobrych jakościowo produktów w korzystnych cenach. - Poprzez naszą politykę cenową, która zawiera się w haśle „stale niskie ceny”, nie zmuszamy klienta do kompromisów – w KiK można kupić to, co modne, dobrej jakości, a w dodatku niedrogie. Jest to szczególnie istotne w obecnej sytuacji gospodarczej, wskutek której robienie tańszych zakupów dla wielu osób już nie jest „łowieniem” okazji, tylko koniecznością – dodaje.

Pomoc potrzebującym

W sierpniu dobiegnie końca akcja pomocowa KiK, skierowana do osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Łącznie na rzecz pomocy potrzebującym przekazano ponad 5 mln euro, a działania były realizowane na terenie Polski, Słowacji, Węgier i Czech.

– Z uwagi na to, jak wiele uchodźców z Ukrainy pojawiło się w Polsce, postanowiliśmy działać i wesprzeć tych, którzy najbardziej tego potrzebowali. Pomoc była realizowana dwutorowo – pierwsza akcja miała miejsce jeszcze w marcu, kiedy to przekazaliśmy całego TIR-a z produktami z naszego asortymentu tekstylnego - informuje Robert Boguszewski. Kolejnym krokiem było zorganizowanie wsparcia dla tych, którzy zdecydowali się zostać w Polsce na dłużej i mieli znacznie bardziej zróżnicowane potrzeby. - Dlatego przygotowaliśmy ponad 100 tys. kart zakupowych do zrealizowania w naszych sklepach, o wartości 100 zł każda. Zależało nam na tym, by karty trafiły w ręce najbardziej potrzebujących, dlatego postawiliśmy na współpracę z fundacjami i organizacjami, które skupiły swoje działania na pomocy uchodźcom. Współpracowaliśmy z wieloma fundacjami, jednak najszerzej zakrojona okazała się współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem, który dystrybuował karty w swoich lokalnych oddziałach, dzięki czemu pomoc była realizowana w całej Polsce – dodaje dyrektor generalny sieci sklepów KiK.