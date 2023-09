Sektor value retailers stanowi coraz poważniejszą część rynku w Polsce. Sieć KIK konsekwentnie, od ponad 10 lat wspiera ten rozwój na wielu płaszczyznach.

Sklepy, oferujące szeroką ofertę produktów w bardzo atrakcyjnych cenach, znane pod pojęciem value retailers od lat cieszą się w Polsce dużą popularnością.

Sieć sklepów KiK to jeden z przedstawicieli tego sektora, który w tym roku uruchomił sklep internetowy i wprowadził atrakcyjny program lojalnościowy myKiK.

Wszystko to połączone z dalszymi otwarciami sklepów stacjonarnych.

Najbliższy cel ekspansyjny KiK to osiągnięcie 650 sklepów w Polsce.

Sieć sklepów KiK od ponad 10-ciu lat z sukcesem kształtuje sektor value retailers w Polsce i nie zamierza się zatrzymywać, o czym zapewnia dyrektor zarządzający sieci sklepów KiK, Jan Skowron.

Dyrektor zarządzający sieci sklepów KiK, Jan Skowron. Fot. Mat. pras.

– Sektor value retailers stanowi coraz poważniejszą część rynku w Polsce, a my konsekwentnie, od ponad 10 lat wspieramy ten rozwój na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim poprzez otwarcia kolejnych sklepów, by dać jak największej liczbie klientów możliwość zrobienia zakupów jak najbliżej miejsca zamieszkania, ale także przez oferowanie klientom coraz to nowych doświadczeń. Choć zmierzamy w kierunku 500 sklepów w całej Polsce, wiemy, że wciąż jeszcze jest przestrzeń na kolejne salony naszej sieci – mówi Jan Skowron.

W tym roku otworzyliśmy nowy etap dla KiK Polska, a może nawet i całego sektora value retailers w naszym kraju, uruchamiając sklep internetowy. Choć na dokładne podsumowania przyjdzie jeszcze czas, już po kilku miesiącach funkcjonowania sklepu online nie mamy wątpliwości, że była to właściwa decyzja - mówi Jan Skowron, dyrektor zarządzający sieci sklepów KiK.

Pierwsza połowa 2023 roku podwójnie wzmocniła customer experience, oferowane przez sieć sklepów KiK – poza sklepem internetowym, brand uruchomił program lojalnościowy myKiK, który od pierwszych dni cieszy się ogromną popularnością.

Szeroko zakrojony zakres działań, połączony z niesłabnącą ekspansją sklepów nie byłby możliwy, gdyby nie zespół KiK. Dziś zatrudniamy ponad 2.500 osób, co czyni nas jednym z największych pracodawców w Polsce, a ta liczba będzie tylko wzrastać - podsumowuje Jan Skowron.

Najbliższy cel ekspansyjny KiK to osiągnięcie 650 sklepów w Polsce, choć marka podkreśla, że jest to raczej kierunkowa działań, a nie ich finał. W ostatnim czasie nastąpiła zmiana u sterów KiK. Stanowisko dyrektora zarządzającego objął Jan Skowron – doświadczony manager, od ponad 15 lat związanym z handlem detalicznym i hurtowym w Europie i Ameryce Północnej. W poprzednich latach zarządzał markami odzieżowym w centralnej Europie, pełniąc stanowisko managing directora.

