KiK nie zwalnia mimo pandemii

Oczekiwania klientów stale ewoluują, z różnych przyczyn. Rozwój technologiczny, wzrost zarobków, coraz większa świadomość w zakresie ekologii – to tylko kilka składowych, które kształtują współczesnego klienta. 2020 rok przyniósł jednak nowe okoliczności – pandemię, która wpłynęła na wiele obszarów naszego życia, także na biznes i sektor ratail. Do niedawna dużo mówiło się o rozrywkowej stronie centrów handlowych, podczas gdy dzisiaj okazuje się, że ważniejsze od customer experience jest zapewnienie bezpieczeństwa klientom podczas robienia zakupów. Czy wobec tego ekspansja KiK wciąż jest pożądana?

– W sklepach KiK można znaleźć „stale niskie ceny”, a to w obecnych czasach bywa jeszcze istotniejsze niż kilka miesięcy temu. Dlatego swego rodzaju misją KiK jest zagwarantowanie klientom jak największej dostępności do naszej oferty – tłumaczy Adam Puk, expansion manager KiK i dodaje: nie zamierzaliśmy rezygnować z działań ekspansyjnych, po prostu musieliśmy je dostosować do nowych okoliczności. W praktyce w III kwartale otworzyliśmy 12 nowych sklepów, a to znaczy, że w Q3 średnio raz w tygodniu pojawiał się nowy sklep KiK. To bardzo dobry wynik, który cieszy jeszcze bardziej, ponieważ poszerzyliśmy zarówno naszą sieć, jak i liczbę miejscowości, w których znajduje się KiK. Aż 10 z 12 sklepów to debiuty – jest to szczególnie istotne w kontekście wspomnianej na początku misji. Cieszymy się, że w 2020 roku pomimo różnych przeciwności wciąż zwiększamy dostępność miejsc, w których można zrobić zakupy „korzystnie, modnie, z pomysłem”.

Plany ekspansyjne KiK od dawna obejmowały nie tylko pojawianie się w nowych miejscowościach, ale i umacnianie pozycji na lokalnych rynkach, poprzez otwieranie kolejnych sklepów. Nie inaczej było w październiku, czego przykładem może być uruchomienie 9. sklepu w Poznaniu (w Galerii Malta) i 5. sklepu KiK w Bytomiu. Jakie są plany KiK na ostatnie miesiące 2020 roku?

