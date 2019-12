KiK otwiera kolejna sklepy – w Łobzie i Pruszczu Gdańskim

Grudzień obfituje w nowe otwarcia sklepów KiK – tylko w pierwszej połowie miesiąca sieć oddała do użytku aż 8 nowych sklepów. 17.12 do tego grona dołączyły kolejne – w Łobzie i Pruszczu Gdańskim i tym samym marka zadebiutowała w obu miejscowościach.

W połowie listopada sieć KiK osiągnęła głośno komunikowany na przestrzeni ostatnich miesięcy plan – 300 sklepów w Polsce. Równolegle marka zapewniała, że nie było to jej ostatnie słowo w 2019 roku, a nowo otwierane sklepy tylko to potwierdzają.

– Parafrazując pewne powiedzenie, w KiKu taki grudzień, jaki cały rok. Jako marka rośniemy w siłę, dosłownie, z miesiąca na miesiąc, pokazując tym samym, że nasze obietnice to nie puste słowa, ale plany. I to z konkretnym terminem ich realizacji – komentuje Adam Puk, expansion manager sieci sklepów KiK i dodaje: każde otwarcie nowego sklepu KiK to powód do radości, mały sukces, jednak debiuty niosą za sobą dodatkową satysfakcję. Misją KiK jest towarzyszenie klientom w ich codzienności – nie jest tajemnicą, że obok samego produktu i jego ceny równie istotna jest jego dostępność (tzw. zasada „4P”). Dlatego tym bardziej cieszę się, że 17.12 powitały klientów pierwsze sklepy w Pruszczu Gdańskim i Łobzie, a to jeszcze nie koniec – wśród grudniowych planów znajdują się m.in. pierwszy sklep w Przysusze, Brzegu Dolnym i Gołdapie, a także kilka innych.

Średnia powierzchnia sklepów KiK wynosi 650 mkw. Sieć pojawia się zarówno w małych miasteczkach, jak i dużych aglomeracjach. Na lokalizacje swoich sklepach wybiera atrakcyjne miejsca, zlokalizowane w galeriach handlowych, retail parkach, ale także przy głównych ulicach lub deptakach.

Sklep KiK w Łobzie znajduje się przy ul. Mostowej 8, a w Pruszczu Gdańskim przy ul. Cichej 26A.