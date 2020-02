KiK otwiera kolejne sklepy

Rok temu KiK głośno opowiadał o swoich ambitnych planach. W praktyce oznaczały one nie tylko osiągnięcie liczby 300 sklepów, ale nawet jej przekroczenie – finalnie na przestrzeni 12 miesięcy pojawiło się blisko 70 nowych sklepów, dzięki czemu KiK zamknął rok z wynikiem ponad 320 lokalizacji. Było to rekordowe osiągnięcie w dotychczasowej historii marki w Polsce, które jednocześnie miało zapowiadać dalszą ekspansję. Plan na 2020? 350 lokalizacji… prawdopodobnie jeszcze w pierwszym półroczu.

– Zakończyliśmy 2019 rok dość efektownie, dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy podtrzymać tę dobrą passę i podsumowując pierwsze tygodnie nowego roku mówić o uruchomieniu 5 nowych sklepów, modernizacji sklepu w Łodzi oraz o otworzeniu pierwszego „KiKa” w Jaworze jeszcze przed końcem lutego. Jest to również swego rodzaju zapowiedź naszych dalszych działań. Przyzwyczailiśmy naszych klientów do tego, że sukcesywnie poprawiamy dostępność naszego asortymentu w ich najbliższej okolicy. Dostajemy od nich liczne zapytania o nowe lokalizacje (głównie w mediach społecznościowych), a to utwierdza nas w przekonaniu, że podążamy we właściwym kierunku – komentuje Marcin Ostrowski, expansion manager sieci sklepów KiK i dodaje: nie planujemy zwalniać tempa naszego rozwoju. Liczba 350 sklepów to nasz najbliższy „okrągły” cel i jestem przekonany, że uda nam się go osiągnąć jeszcze w pierwszym półroczu. A co dalej? Czas pokaże, ale wierzę, że jeszcze niejeden raz pozytywnie zaskoczymy naszych klientów.

W styczniu został otwarty drugi sklep w Gdyni, a także pierwszy sklep w Wysokiem Mazowieckiem i Kobyłce. W lutym do grona nowych lokalizacji dołączyły: pierwszy sklep w Kolbuszowej i siódmy sklep w Łodzi. Poddano także modernizacji inny łódzki sklep KiK, znajdujący się w CH Atut. Przed końcem lutego sieć pojawi się jeszcze w Jaworze.