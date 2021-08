KiK planuje otworzyć około 30 nowych sklepów

KiK jest jednym z największych przedstawicieli sektora value retailers.

Choć zawsze cieszyły się one popularnością, mówi się o tym, że pandemia dodała im skrzydeł, powiększając grono osób uważnie przyglądających się swoim wydatkom.

Cena produktu jest obecnie najistotniejszym kryterium zakupów.

– Naszą ofertę staramy się tworzyć tak, by nie zmuszać klientów do dokonywania wyboru między ceną produktu a jego jakością. Cena jest (i zawsze była) dla nas najważniejszym parametrem – od początku podkreślamy, że zakupy w KiK mają być przede wszystkim korzystne, a cena mówić sama za siebie. Ale myślimy także o innych elementach. Od lat w asortymencie odzieżowym KiK można znaleźć produkty z certyfikatem Oeko-tex, czyli wykonane z bawełny organicznej. Stawiamy na proste kroje i powtarzalność kolekcji, dzięki czemu cena dla klienta końcowego jest bardzo atrakcyjna, a sam produkt wykonany z dobrej jakości materiałów, wyprodukowany w odpowiednich warunkach i dostarczony przy wytworzeniu jak najmniejszego śladu węglowego. Dbamy o to, by zakupy w KiK były wspólnym wyborem serca i rozumu naszych klientów – opowiada Robert Boguszewski dyrektor generalny sieci sklepów KiK i dodaje: ostatnie miesiące utwierdziły nas w przekonaniu, że na rynku jest jeszcze miejsce na kolejne sklepy KiK, a my zamierzamy je sukcesywnie zapełniać.

Pomimo pandemii, kilkukrotnego zamknięcia galerii handlowych i wielu ograniczeń, sieć sklepów KiK radzi sobie bardzo dobrze w nowej rzeczywistości, podtrzymując dotychczasowe plany rozwoju na poziomie około 50 nowych sklepów rocznie.

– Każdy nowy sklep jest naszym małym sukcesem, choć w pandemicznej rzeczywistości ranga kolejnych otwarć zdecydowanie wzrasta. Z tym większą satysfakcją mogę stwierdzić, że tylko w tym roku mieliśmy już 21 takich „mikro sukcesów”, z czego 16 w pierwszej połowie roku, a pozostałe 5 już w kolejnych tygodniach. Oddaliśmy naszym klientom ponad 10 000 mkw. powierzchni sprzedażowej na terenie całej Polski – zarówno w wielkich miastach, jak i mniejszych miasteczkach – opowiada Robert Boguszewski i dodaje: od dawna komunikujemy chęć rozwoju sieci i osiągnięcie liczby 650 sklepów w Polsce. Pandemia nie zmieniła tych planów, ale co najważniejsze nie wpłynęła znacząco na ich realizację – w 2020 roku otworzyliśmy ponad 50 sklepów i mam nadzieję, że ten rok zamkniemy analogicznym wynikiem.