KIK wchodzi do parku handlowego rozwijanego przez polską firmę w Rumunii

Nowy park handlowy jest częścią sieci parków handlowych, rozwijanych przez polską firmę Scallier w małych i średnich rumuńskich miastach. W ramach nowej sieci do 2022 powstanie 6 parków handlowych o łącznej powierzchni około 40 000 mkw. powierzchni. Firma jest w trakcie zaawansowanych rozmów w sprawie zabezpieczenia kolejnych lokalizacji pod budowę parków handlowych. Finalizuje również rozmowy w sprawie najmu powierzchni z kolejnymi najemcami. Do końca 2021 roku do użytku zostaną oddane trzy obiekty pod marką Funshop Park w Rosiorii de Vede (6 300 mkw. GLA), Focsani (5 000 mkw. GLA) i Mosnita koło Timisoara (10 600 mkw.), w których większość powierzchni została już wynajęta.



- Podpisanie umowy z uznaną siecią handlową KiK, która jest jedną z największych niemieckich sieci to dla nas poświadczenie wysokiej jakości produktu i słuszności przyjętych biznesowych założeń związanych z naszym rozwojem na rumuńskim rynku. Parki handlowe powstające pod marką Funshop Park będą w możliwie największym stopniu dopasowane do wymagań lokalnych społeczności pod kątem oferty handlowej, usługowej i gastronomicznej. Również jakość powierzchni ma dla nas kluczowe znaczenie i aby poświadczyć spełnienie wysokich standardów wszystkie parki powstające w ramach sieci Funshop Park będą certyfikowane w ekologicznym systemie certyfikacji BREEAM – mówi Wojciech Jurga, partner zarządzający w Scallier, który odpowiada za rozwój firmy na rumuńskim rynku.