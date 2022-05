Kilkanaście miliardów złotych - tyle Ikea wyda na inwestycje w swoich sklepach

3 mld euro do 2023 roku wyda Ingka Group na nowe i istniejące sklepy. Wszystko po to, by dostosować się do wymogów rosnącego rynku e-commerce.