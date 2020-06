Kilkutygodniowe zawieszenie nie przeszkodziło w realizacji planów. KiK nie zwalnia

10 nowych sklepów, ponad 6 tys. mkw. powierzchni sprzedażowej i jedno ponowne otwarcie – tak w żołnierskich słowach prezentuje się czerwiec w wykonaniu KiK. Wiele wskazuje na to, że w realizacji planów na ten rok firmie nie przeszkodziło nawet kilkutygodniowe zawieszenie związane z panującą na świecie pandemią.

– Niewątpliwie od kilku miesięcy mamy do czynienia z bardzo specyficzną sytuacją, na temat której już wiele zostało powiedziane. Jednak patrząc na ten niełatwy czas z perspektywy KiK mogę nieskromnie powiedzieć, że jako firma możemy być dumni, że pomimo kilku tygodni zawieszenia zakończymy pierwszą połowę roku z liczbą ponad 340 sklepów, z których aż 10 zostało otworzonych w czerwcu – komentuje Adam Puk, expansion manager sieci sklepów KiK. - Od kilku lat niezmiennie przekuwamy nasze plany w zadania z datą realizacji i nic nie wskazuje na to, aby cokolwiek w tym podejściu miało ulec zmianie - dodaje.

Dotychczas sieć sklepów KiK utrzymywała stałe tempo ekspansji – około 60 nowych sklepów rocznie. Rok 2019 okazał się być rekordowy pod tym względem – KiK poszerzył swoją sieć o blisko 70 nowych sklepów w ciągu 12 miesięcy. Miało to stanowić zapowiedź dalszych działań. Jak dzisiaj KiK zapatruje się na drugą połowę 2020 roku?

– Już otworzyliśmy 9 nowych sklepów, a 25 czerwca do ich grona dołączy pierwszy sklep w Otwocku. Patrząc na kolejne miesiące roku przez pryzmat pierwszej jego połowy należy stwierdzić, że trudno przewidzieć cokolwiek, trudno być pewnym, że nasz początkowy plan będzie możliwy do zrealizowania. Jednak patrząc na nadchodzące miesiące z perspektywy KiK mogę tylko zapewnić, że jeśli tylko sytuacja pozwoli, my staniemy na wysokości zadania – mówi Marcin Ostrowski, expansion manager sieci sklepów KiK.

Sieć KiK zapowiada, że w drugiej połowie roku czekają nas otwarcia kilkudziesięciu nowych sklepów. Obok intensywnej ekspansji sieć dokonuje także odświeżania sklepów już istniejących, nierzadko także w zakresie powiększenia powierzchni. KiK pojawia się zarówno w nowych miastach i miasteczkach, jak i tam, gdzie sklepy marki już funkcjonują. Średnia powierzchnia sklepów KiK wynosi 650 mkw. Sieć na lokalizacje swoich sklepów wybiera atrakcyjne miejsca, zlokalizowane w galeriach handlowych, retail parkach, ale także przy głównych ulicach lub deptakach.