Kina Helios odżyły po pandemicznym uśpieniu

Intensywnie odbudowująca się po pandemii działalność kinowa wpłynęła na najlepszy pod względem wpływów z kin Helios 2. kwartał w historii Grupy Agora.

Przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wzrosły do prawie 40,0 mln zł, czyli o niemal 140 proc., a ze sprzedaży barowej były ponad czterokrotnie większe, sięgając 23,0 mln zł.

O ponad połowę zwiększyły się w 2. kwartale 2022 roku przychody Grupy Agora z działalności gastronomicznej.

Grupa Agora przekazała informację prasową poświęconą swoim wynikom odnotowanym w 2. kwartale 2022 r. Okazuje się, że dla intensywnie odbudowującej się po pandemii działalności kinowej był to najlepszy pod względem wpływów 2. kwartał w historii firmy.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wpływy Heliosa powróciły do poziomów sprzed wybuchu pandemii. (…) Wyzwaniami na nadchodzące miesiące będą na pewno pogarszająca się koniunktura gospodarcza oraz lawinowy wzrost kosztów i - oby nie - kolejna fala pandemii – powiedział Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

Grupa Agora zauważyła wzrost przychów z działalności kinowej odnotowane w związku z odbudową frekwencji i brakiem restrykcji dotyczących funkcjonowania kin. W rezultacie przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wzrosły do prawie 40,0 mln zł, czyli o niemal 140 proc., a ze sprzedaży barowej były ponad czterokrotnie większe, sięgając 23,0 mln zł. Co istotne, tak definiowany poziom wpływów z działalności kinowej był wyższy nie tylko w stosunku do 2. kwartału 2021 r., a również do 2. kw. 2019 r. W omawianym okresie w kinach Helios sprzedano blisko 2,1 mln biletów – o ponad 132 proc. więcej niż przed rokiem i zaledwie 1,5 proc. mniej niż w trzy lata temu. Łączna liczba wejściówek sprzedanych w polskich kinach między kwietniem a czerwcem 2022 r. wyniosła blisko 9 mln, co oznaczało wzrost o ponad 150 proc. w stosunku do tego samego okresu 2021 r.. Należy jednak pamiętać, że kina w 2021 r. były zamknięte na mocy decyzji administracyjnej aż do 20 maja, a później funkcjonowały z limitem sprzedaży miejsc na sali.

Sukces przychodów z kin łączy się z możliwością wprowadzania na duże ekrany nowych produkcji po ubiegłorocznym zamknięciu kin oraz ze wzrostem frekwencji. Co ciekawe, NEXT FILM, czyli spółka z grupy Helios zajmująca się produkcją i dystrybucją filmową odnotowała też kolejne sukcesy swoich tytułów udostępnianych w innych kanałach – film „Za duży na bajki” w reżyserii Kristoffera Rusa, czyli marcowa premiera NEXT FILMu, był w lipcu 2022 r. w TOP10 najchętniej oglądanych propozycji serwisu Netflix w 38 krajach.

O ponad połowę zwiększyły się w 2. kwartale tego roku przychody Grupy Agora z działalności gastronomicznej. Miało to związek z wyższymi wpływami z działalności spółki Step Inside, z sukcesem rozwijającej już 12 lokali pod marką Pasibus, przy braku obostrzeń w funkcjonowaniu restauracji.