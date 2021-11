Kina Helios z trzycyfrowym wzrostem. Pomogła wysoka frekwencja i dynamiczny cennik biletów

Wykorzystując rynkowe trendy oraz dopasowując do nich swoje produkty i usługi, Grupa istotnie poprawiła wyniki operacyjne - osiągnęła zysk na poziomie EBIT, a EBITDA wzrosła o 50%.

Dzięki temu okres lipiec-wrzesień br. okazał się dla Grupy Agora najlepszym 3. kwartałem od 13 lat.

– Grupa Agora szybko odbudowuje swoje wyniki - rosną wszystkie kategorie naszych wpływów i to we wszystkich obszarach działalności. Najlepsze od 2008 r. rezultaty 3. kwartału zawdzięczamy intensywnej pracy całego zespołu oraz korzystnej sytuacji rynkowej, a zwłaszcza szybującej w górę frekwencji kinowej i rekordowym wydatkom na rynku reklamy w Polsce – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory. – Co istotne, na sukces Grupy Agora w minionym kwartale wpłynęła poprawa wyników operacyjnych we wszystkich segmentach biznesowych Agory. Cieszą nas też wymierne efekty obranego przed kilku laty kursu na cyfryzację – już niemal połowa przychodów reklamowych Grupy pochodzi z usług cyfrowych, a w przypadku wpływów ze sprzedaży treści w cyfrze udział ten sięga 40%.

W 3. kwartale 2021 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 266,4 mln zł i były wyższe o 38% niż rok temu. Zdecydowało o tym przede wszystkim zwiększenie wpływów z działalności kinowej, korzystającej ze stopniowego znoszenia administracyjnych obostrzeń dotyczących funkcjonowania kin oraz powrotu na wielkie ekrany premier największych produkcji filmowych. W omawianym czasie przychody segmentu Film i Książka wyniosły 105,1 mln zł i miały największy wkład w zwiększenie całkowitych wpływów Grupy Agora. Kina sieci Helios odnotowały wzrost przychodów ze sprzedaży biletów – o 184% do 46,0 mln zł, do czego przyczyniła się zwłaszcza unikalna oferta cenowa, czyli dynamiczny cennik, w którym cena wejściówki zależy od daty jej zakupu. W okresie lipiec-wrzesień br. w kinach sieci zakupiono ponad 2,4 mln biletów, czyli o niemal 160% więcej niż przed rokiem. Duży udział w tym sukcesie miała rosnąca popularność zakupu wejściówek do kina przez internet. Ten kanał sprzedaży odpowiada już za 40% wpływów ze sprzedaży biletów. Ponad dwukrotnie wzrosły przychody ze sprzedaży barowej w kinach, a wpływy z działalności filmowej były prawie 5 razy wyższe r/r. Tempo odbudowy rynku kinowego napawa optymizmem – w październiku 2021 r. liczba biletów sprzedanych w Heliosie była już identyczna jak ta w 2019 r., czyli przed wybuchem pandemii.