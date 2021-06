King Cross też szczepi

Wydzielony lokal jest wyposażony na potrzeby medyków oraz pacjentów w pełną infrastrukturę.

Rozpoczęcie działania TPS przeciw COVID-19 planowane jest na początek lipca, natomiast zapisy są już przyjmowane.

Warszawska galeria jest kolejnym centrum handlowym Atrium, po bytomskim Atrium Plejada, które uruchomiło dla pacjentów dodatkowy punkt szczepień masowych. Znajduje się on w wydzielonej strefie na terenie centrum handlowego, dysponując wykwalifikowanym zespołem medycznym oraz odpowiednią infrastrukturą organizacyjno-techniczną. Lokalna inicjatywa powiązana jest z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 (NPS).

W King Cross Praga do dyspozycji zespołu medycznego oraz pacjentów został oddany duży lokal przy wejściu od ul. Ostrobramskiej, naprzeciwko drogerii HEBE. Powierzchnia została zagospodarowana zgodnie z restrykcyjnymi wymogami Ministerstwa Zdrowia gwarantującymi bezpieczne przeprowadzenie całej procedury. Opiekę medyczną w nowo uruchomionym punkcie zapewnią zespoły szczepienne oddelegowane przez prywatną placówkę medyczną NZOZ Twoja Opiekunka.

- Z przyjemnością udostępniliśmy przestrzeń w naszym centrum handlowym pod Tymczasowy Punkt Szczepień. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy Warszawy, zwłaszcza pobliskiej Pragi Południe, Wawra, Wesołej, Rembertowa, oraz Otwocka czy Józefowa, zyskują nowy punkt szczepień. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do szybszego powrotu do normalności, na co już wszyscy czekamy z niecierpliwością – mówi Tomasz Hofman, dyrektor King Cross Praga.

Funkcjonowanie Tymczasowego Punktu Szczepień w King Cross Praga nie będzie wpływało na bezpieczeństwo i komfort zakupów. Szczepienia będą się odbywać poniedziałku do soboty.

Na szczepienie w Punkcie Szczepień można się zapisać poprzez ogólnopolski system:

· Internetowe Konto Pacjenta

· Ogólnopolską infolinię pod numerem telefonu 989

· E-rejestrację dostępną na stronie http://www.gov.pl/szczepimysie

Od 2 lipca br. będzie można także zapisać się bezpośrednio w Tymczasowym Punkcie Szczepień w King Cross Praga.