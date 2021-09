Kino, w którym mieszka Oscar. Startuje nowy koncept w Fabryce Norblina

KinoGram to nowe, tętniące życiem miejsce, które dzięki unikalnej, nowoczesnej infrastrukturze połączy wszystkie gałęzie sztuki: poza projekcjami repertuaru kinowego będzie gościć spektakle teatralne, kameralne koncerty czy spotkania ze znanymi reżyserami filmowymi.

Do Fabryki Norblina swoją siedzibę przeniosła Gildia Reżyserów Polskich, która będzie współtworzyła ofertę kulturalną kina.

Wyjątkowy koncept kinowy KinoGram w zrewitalizowanej Fabryce Norblina będzie prezentował najnowsze premiery polskiej i światowej kinematografii, a także niezależne produkcje międzynarodowe w doskonałej jakości dźwięku i obrazu.

Nietuzinkowa lokalizacja, oryginalny wystrój sal, najnowszy sprzęt kinotechniczny oraz sposób zakupu biletów to wyróżniki nowego kina, które 10 września wystartuje ze swoim repertuarem.

Bilety pojawiły się w sprzedaży 7 września – można je kupić na stronie internetowej oraz przez aplikację na smartfony Fabryka Norblina.

KinoGram będzie też miał wyjątkowego rezydenta – statuetkę Oscara oraz własny festiwal filmowy KinoGram International Film Festival.

KinoGram mieści się w przestrzeni Fabryki Norblina w Warszawie i swoim wystrojem nawiązuje do jej industrialnego stylu i historii. Wnętrza sal kinowych utrzymane są w chłodnym, artystycznym stylu vintage, przywodzącym na myśl złotą erę amerykańskich kin studyjnych. Ten stylowy klimat uzupełniony jest nastrojowym oświetleniem, które można dostosowywać do szczególnych warunków pory dnia lub roku.

W siedmiu kameralnych, klimatyzowanych i zaprojektowanych z dbałością o każdy szczegół salach może zasiąść 550 widzów - największa z nich przyjmie 115 osób. Każda wyposażona jest w wygodne aksamitne kanapy i fotele oraz drewniane stoliki.

We foyer kina, do którego zawiozą widzów ruchome schody, ich uwagę przykuje stylowy wystrój, a także wielki ekran, na którym wyświetlane będą m.in. zwiastuny filmowe. Znajduje się tam również 14-metrowy bar, w którym zamówić będzie można przekąski oraz napoje, nawet z dostawą do swojego fotela. Mistrzem baru KinoGram będzie Tomasz Małek, zwycięzca ponad 60 konkursów na całym świecie oraz jedyny barman, który czterokrotnie zwyciężył Roadhouse World Final - najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs barmański.