Klépierre, europejski lider centrów handlowych, prezentuje nową linię kreatywną „Zawsze coś do odkrycia” w kampaniach komunikacyjnych skierowanych do klientów w ponad 100 swoich centrach handlowych.

Nowa linia kreatywna podkreśla zobowiązanie Klépierre do dostarczenia swoim klientom, najemcom oraz interesariuszom rozwiązań w zakresie projektowania przestrzeni inspirowanej doświadczeniami zakupowymi i stylem życia klientów.

Kampania odzwierciedla również pewność Grupy w świadomym kształtowaniu biznesu opartego na modelu sprzedaży stacjonarnej.

Opiera się ona na mocnych stronach sklepów umiejscowionych w centrach handlowych, takich jak bliskość, autentyczność i potencjał odkrywania.

Kampania „Zawsze coś do odkrycia" powstała w wyniku współpracy z wszystkimi interesariuszami Grupy, w tym z udziałem 3600 obecnych i potencjalnych klientów, 11 wiodących międzynarodowych marek i ponad 100 pracowników Klépierre w całej Europie.

Fot. Mat. pras.

Zaprojektowana przez agencję TBWA linia kreatywna „Zawsze coś do odkrycia" jest odzwierciedleniem silnego lokalnego zakorzenienia centrów handlowych Klépierre. Modułowe układy do budowania przekazu w projektach mogą być dostosowane do lokalnych potrzeb we wszystkich kanałach, tak by dopasować je do kluczowych wydarzeń, okazji i motywów w każdej ze stref oddziaływania centrum handlowego (catchment area).

Fot. Mat. pras.

Przejrzysty styl graficzny i bezpośredni, zorientowany na potrzeby klienta ton kampanii perfekcyjnie podkreślają różnorodną tożsamość marek w centrach handlowych. Zdjęcia autorstwa Toma Van Schelvena pokazują autentyczne, spontaniczne momenty codziennych sytuacji w centrum handlowym. Są to na przykład klienci przymierzający nowe ubrania, tętniące życiem chwile w sezonach zakupowych, jak Boże Narodzenie, Walentynki, powrót do szkoły, czy też wyprzedaże, wydarzenia specjalne, spotkania z influencerami, otwarcia sklepów i restauracji.

Zgodnie ze zobowiązaniem Klépierre do kształtowania przekazów w sposób autentyczny, podkreślający lokalne zaangażowanie galerii, całość kampanii została opracowana na bazie współpracy z najemcami, sklepami i restauracjami w regionach, z udziałem lokalnych aktorów i twórców. Pierwsze sesje zdjęciowe realizowane były w galeriach Créteil Soleil (Francja), Hoog Catharijne (Niderlandy), a kolejne obejmą następne centra w Europie.

Fot. Mat. pras.

Charakterystyczne key visuale na rynek polski zaadaptowała Grupa Effectica. Kampania pojawiła się na nośnikach reklamowych w Polsce, w tym na billbordach, siatkach wielkoformatowych, plakatach, interaktywnych kioskach (wayfindery), naklejkach czy stolikach w strefach relaksu. Jest realizowana również z wykorzystaniem internetu, radia, CRM, aktywacji w centrach oraz mediach społecznościowych. Do nowej identyfikacji wizualnej zostały dostosowane funkcjonujące już w centrach handlowych elementy brandingowe, w tym m.in. aplikacja Multi!Apka - program lojalnościowy.

Fot. Mat. pras.

- Jestem bardzo dumna z rozpoczęcia tej nowej kampanii. Odzwierciedla ona nasze zaangażowanie w tworzenie doświadczeń zakupowych oraz pomaga zacieśnić nasze relacje z odwiedzającymi. „Zawsze coś do odkrycia” pokazuje zarówno dynamikę naszych centrów handlowych, jak i to, że stanowią one gospodarcze, społeczne i kulturalne serce regionów, w których jesteśmy obecni. Ogólnoeuropejska kampania koncentruje się na tym, co łączy wszystkie nasze rynki, jednocześnie umożliwiając każdemu centrum handlowemu wyrażanie własnej tożsamości i reagowanie na lokalne potrzeby. Eventy w ramach nowej kampanii odbędą się w całej Europie, aby wzmocnić więzi z odwiedzającymi, najemcami i społecznościami lokalnymi. Kampania wpisuje się również w nasze ambicje stworzenia najbardziej zrównoważonej platformy zakupowej do 2030 roku - została zaprojektowana w sposób odpowiedzialny, z udziałem naszych centrów handlowych oraz najemców, bez konieczności przygotowywania dedykowanej scenografii, przy minimalnej liczbie podróży i z zaangażowaniem lokalnych twórców oraz pracowników - powiedziała Marie Caniac, Dyrektor Operacyjny Grupy Klépierre.

Fot. Mat. pras.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl