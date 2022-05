Klarna wprowadza do oferty wirtualne zakupy

Wirtualne zakupy od Klarna łączą kupujących online bezpośrednio z ekspertami w sklepach stacjonarnych.

Wirtualne zakupy to narzędzie które zwiększa zaangażowanie i lojalność klientów, a także zmniejsza poziom zwrotów.

Klarna ogłosiła wprowadzenie swojej oferty wirtualnych zakupów, "przenoszącej to, co najlepsze w sklepach stacjonarnych do online".

Wirtualne zakupy firmy Klarna umożliwiają konsumentom przeglądanie i kupowanie online, łącząc ich bezpośrednio z ekspertami w sklepie za pośrednictwem czatów na żywo i rozmów wideo w celu uzyskania porad i inspiracji dotyczących produktów.

Korzystając z nowej aplikacji Klarna Store dla sprzedawców, sklepy mogą udostępniać na żywo zdjęcia i filmy produktów bezpośrednio ze sklepu, z domu, a nawet z coraz popularniejszych dark stores. To z kolei napędza zaangażowanie i lojalność marki, jednocześnie zmniejszając wskaźniki zwrotów.

Wprowadzenie na rynek nowej oferty opiera się na udanym przejęciu Hero, platformy zakupów społecznościowych i lidera wirtualnych usług zakupowych, w zeszłym roku.