Klasyczne podejście do marketingu centrów handlowych to już przeszłość

Pandemia mocno przemodelowała branżę retail, a wiele zaplanowanych w centrach handlowych akcji musiało ulec zmianie lub zostało całkowicie odwołanych. By pobudzić odwiedzalność i odwrócić niekorzystne trendy, konieczne jest wdrożenie nowych rozwiązań, modyfikacja kierunków działań oraz intensywna współpraca najemców i galerii. Jak to wygląda w praktyce?

Klasyczne podejście, w którym środki z budżetów marketingowych centrów handlowych przeznaczane były na promocję obiektu, a promocja najemców leżała głównie po ich stronie, to już przeszłość. Współpraca i wzajemna otwartość w obecnych warunkach są podstawą wszelkich działań.

- Kluczem do efektywnych działań jest zrozumienie potrzeb klientów i najemców. Dobrze rozpoznając intencje obu stron możemy szukać rozwiązań, które jednocześnie zachęcą klientów do odwiedzania Galerii i zaspokoją oczekiwania najemców – mówi Joanna Bagińska, Dyrektor Galerii Katowickiej, należącej do Employees Provident Fund of Malaysia reprezentowanego przez Savills Investment Management i zarządzanej przez APSYS Polska.

Oczekiwania klientów można podsumować w dwóch słowach: bezpieczeństwo i dodatkowe korzyści zakupowe. Osoby robiące zakupy w galeriach handlowych chcą realnych działań i pewności, że są bezpieczne. Aby osiągnąć konkretne efekty w tej kwestii, warto wyjść poza minimum, jakie wyznaczają regulacje rządowe. Wśród dobrych praktyk wprowadzonych w centrach handlowych wymienić można: spójne oznaczenia zasad bezpieczeństwa w galeriach i u najemców, nielimitowany dostęp do środków dezynfekujących, przeszkolenie serwisów porządkowych i ochrony tak, by służyły odwiedzającym wsparciem i radą oraz zadbanie o dostęp do maseczek.

- Klienci mogą czuć się w Katowickiej bezpieczni. Oprócz środków dezynfekujących, komunikatów i oznaczeń zapewniamy im maseczki, dostępne za symboliczny 1 pkt w naszym programie lojalnościowym KatoKarta – wylicza Anna Szczerkowska, Marketing Manager Galerii Katowickiej.

Odpowiedzią na drugą potrzebę są akcje prosprzedażowe, dające klientom dodatkowy zysk, ale też pozytywne emocje podczas zakupów. Właściwe zaprojektowanie takich akcji to z kolei sposób na zaspokojenie potrzeb najemców. Liczą się precyzja i efektywność. Przykładem takiej precyzyjnie wymierzonej akcji jest Słodko-Słony, czyli wyżerka za paragony – lipcowy pro-sale w Katowickiej.

- Akcja miała na celu wsparcie najemców z ofertą gastronomiczną poprzez zachęcenie klientów do powrotu do kawiarni i restauracji oraz pokazanie im, że lokale te nadal działają i nadal pobyt w nich jest przyjemnością. Podstawowe założenia akcji to niski próg wejścia i liczne nagrody, motywujące klienta do większych zakupów – mówi Anna Szczerkowska z Galerii Katowickiej.

