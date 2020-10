Klasyka w warszawskiej Hali Koszyki

W czwartek, 1 października - w Międzynarodowy Dzień Muzyki - po raz pierwszy w historii artyści Akademii Operowej działającej w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej wystąpią w przestrzeni w warszawskiej Hali Koszyki. Wydarzenie to zainauguruje kampanię społeczną #modanaklasykę, tworzoną we współpracy z Julian Cochran Foundation - organizacją pozarządową popularyzującą od trzech lat muzykę klasyczną we wnętrzach Hali Koszyki.