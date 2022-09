Sieć Carrefour Polska nawiązała współpracę z firmą Meest Post, dzięki, której klienci sieci będą mogli wysłać zakupione w sklepach produkty bezpośrednio do Ukrainy.

W punkcie Meest Post zlokalizowanym na terenie sklepu, obsługa pomoże spakować zakupione artykuły o wadze do 20 kg i przygotować paczkę do wysyłki.

Rozwiązanie testowane jest obecnie w hipermarkecie Carrefour w Centrum Handlowym Reduta w Warszawie.

W hipermarkecie Carrefour Reduta w Warszawie zaczął funkcjonować nowy punkt Meest Post, pozwalający na szybkie wysyłki paczek produktowych, w tym żywności bezpośrednio do Ukrainy. Wystarczy podejść do Punktu Meest zlokalizowanego na terenie hipermarketu Carrefour, przekazać zakupione produkty o wadze do 20kg, a obsługa zapakuje je w odpowiednie kartony, pomoże z adresowaniem i wyśle paczkę. Wyjątkowość tej usługi polega na tym, że paczki zostaną wysłane bezpośrednio pod wybrany przez klienta adres. Wkrótce takie punkty pojawią się również w innych sklepach sieci Carrefour.

W Carrefour nie pozostajemy obojętni na wydarzenia rozgrywające się za naszą wschodnią granicą. Inicjatywy tego typu mają dla nas szczególne znaczenie, ponieważ wśród naszych koleżanek i kolegów jest wiele osób pochodzących z Ukrainy, którzy pomagają swoim bliskim. W tę pomoc włączają się również ekipy naszych sklepów i centrali, które aktywnie działają i szukają sposobów na wsparcie tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Nowy projekt, który wdrożyliśmy z firmą Meest Post w naszym sklepie w C.H. Reduta to kolejna inicjatywa Carrefour wspierająca osoby dotknięte wojną. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem naszych klientów, którzy będą mogli wesprzeć swoich bliskich szybkimi wysyłkami najpotrzebniejszych artykułów spożywczych i przemysłowych. – mówi Grzegorz Wazowicz, Menedżer Działu Usług Finansowych, Handlowych i Projektów Specjalnych, Carrefour Polska.

Carrefour angażuje się w szeroki zakres działań na rzecz pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Hipermarkety i supermarkety Carrefour w całej Polsce angażują się w organizowane lokalnie zbiórki i działania charytatywne. Uruchomiony został bezgotówkowy system donacyjny Donateo, w ramach którego, klienci mogą przy okazji zakupów wesprzeć mikrodatkami działania Polskiej Akcji Humanitarnej. Carrefour dołączył również do inicjatywy Mattel “Pomagamy Razem”, w ramach której 100 proc. przychodu ze sprzedaży wybranych produktów marki Barbie, zostało przekazane na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

