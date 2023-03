Jak być bardziej eko na co dzień i co robić, żeby zmniejszyć swój ślad węglowy? Sposób na to znają klienci centrów handlowych zarządzanych przez Unibail-Rodamco-Westfield (URW).

Centra handlowe zarządzane przez Unibail-Rodamco-Westfield (URW) to: Westfield Arkadia, Westfield Mokotów, Galeria Wileńska i Centrum Handlowe Ursynów w Warszawie oraz wrocławska Wroclavia.

Klienci tych centrów w ubiegłym roku, wspólnie z Too Good To Go, uratowali prawie 65 tys. posiłków przed zmarnowaniem.

To 162 tys. kg CO2e, które nie zostały wyprodukowane na darmo.

Współpraca pomiędzy centrami zarządzanymi przez URW a Too Good To Go rozwija się już od kliku lat. W ubiegłym roku, klienci pięciu centrów URW ocalili łącznie 64 858 Paczek Niespodzianek, co stanowi ekwiwalent ponad 162 tys. kg CO2e. Dla porównania – tyle śladu węglowego powstaje przy całkowitym naładowaniu baterii prawie 29 milionów smartfonów lub podczas 148 lotów z Warszawy do Nowego Jorku. Dzięki klientom URW te kilogramy CO2e nie powstały na marne.

- Dbałość o środowisko naturalne jest jednym z filarów strategii Unibail-Rodamco-Westfield „Better Places 2030”. Od dawna wspieramy odpowiedzialną konsumpcję, a wyniki współpracy z Too Good To Go potwierdzają, że jest to dobry kierunek. Nasi klienci zdają sobie sprawę, jak dużym problemem jest rosnący ślad węglowy i marnowanie żywności. Cieszę się, że wspólnie możemy przyczynić się do ich redukcji – mówi Filip Kryłowicz, Head of Shopping Centre Management Unibail-Rodamco-Westfield w Polsce, i dodaje – Szczególnie cieszy to, że w naszych centrach z roku na rok udaje się ocalić coraz więcej Paczek Niespodzianek. Nieustannie zachęcamy naszych najemców do zaangażowania się w te działania i mamy nadzieję, że także w tym roku akcja będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem klientów.

Aplikacja Too Good To Go pozwala ratować jedzenie przed zmarnowaniem z takich miejsc jak restauracje, kawiarnie, piekarnie czy supermarkety. Niesprzedana danego dnia żywność, zamiast lądować w koszu, staje się posiłkiem-niespodzianką. Dzięki aplikacji Too Good To Go użytkownicy mają szansę uratować przed wyrzuceniem pełnowartościowe produkty czy posiłki, kupując je za 1/3 oryginalnej ceny.

Nasz rozwój pokazuje, jak ważne dla społeczeństwa są świadome zakupy. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na swoje nawyki zakupowe, wpływ, jaki ma to na środowisko, a także zawartość portfela. Motywujący jest fakt, że działania mające na celu niemarnowanie żywności nabierają tempa, m.in. dzięki takim partnerom jak Unibail-Rodamco-Westfield, którzy każdego dnia dokładają cegiełkę do uratowanych ponad 5 milionów paczek-niespodzianek w Polsce – mówi Anna Kurnatowska, Country Director Too Good To Go w Polsce.

Liczba uratowanego jedzenia dzięki Too Good To Go ciągle rośnie. Od początku istnienia aplikacji w Polsce użytkownicy uratowali ponad 5,7 miliona Paczek Niespodzianek. Ten wynik to także efekt współpracy i zaangażowania w takie działania najemców i klientów centrów handlowych.





