Klienci centrów M1 z prezentami dla najmłodszych w programie „Bądź życzliwy”

To kolejna odsłona programu „Bądź życzliwy”, organizowanego przez METRO PROPERTIES.

Jego zamysłem jest celebrowanie wyjątkowych świąt w niekonwencjonalny sposób i szerzenie idei wsparcia oraz życzliwości nie tylko od święta.

- Działania, prowadzone w ramach programu „Bądź życzliwy”, nie mają być reklamą kolejnego produktu czy promocją oferty naszych centrów, ale szerzyć wspomnianą życzliwość, której jest tak niewiele w dzisiejszych czasach. Proste gesty, często niewymagające szczególnego wysiłku, przez wielu z nas zostały zapomniane. To nie tylko hasło, ale sposób życia, który chcemy promować wśród naszych klientów – mówi Urszula Porębska, dyrektor marketingu METRO PROPERTIES.

Podczas akcji, która potrwa od 2 do 7 lipca we wszystkich obiektach METRO PROPERTIES w Polsce, powstaną specjalne strefy podarunków dla podopiecznych domów dziecka i świetlic środowiskowych z podwarszawskich Marek, Zabrza, Łodzi, Czeladzi, Krakowa, Poznania i Częstochowy. Prezenty mają wychodzić naprzeciw potrzebom dzieci i oczywiście sprawić im radość. Każda z osób, która przyniesie prezent do strefy podarunków, otrzyma balon z hasłem „Bądź życzliwy” i czekoladowy upominek.

Poprzednia odsłona programu „Bądź życzliwy” miała miejsce w Dniu Matki. Wówczas klienci centrów M1 wspierali podarunkami najbardziej potrzebujące kobiety i ich podopiecznych.

- W Dniu Matki, który kojarzy się z kwiatami i prezentami, postanowiliśmy wesprzeć samotne mamy, które są prawdziwymi bohaterkami. W Dniu Czekolady chcemy dać uśmiech potrzebującym dzieciom – podsumowuje Urszula Porębska.

Światowy Dzień Czekolady przypada w tym roku 7 lipca. Akcja wsparcia dla dzieci potrwa już od 2 lipca.