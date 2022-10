Najwyższa od dziesięcioleci inflacja odbija się na wyborach zakupowych konsumentów, którzy przenoszą swoją uwagę z droższych produktów na produkty podstawowe. Odczuła to m.in. firma Levi Strauss & Co.

Levi Strauss & Co obniża całoroczną prognozę zysku po tym, jak firma zanotowała spadek przychodów za trzeci kwartał 2022 roku.

Levi's spodziewa się skorygowanego zysku za cały rok 2022 w wysokości od 1,44 do 1,49 dolarów amerykańskich na akcję. Wcześniejsze prognozy mówiły o 1,50 do 1,59 dolarach.

Jak donosi Reuters, chociaż firma spodziewa się wzrostu przychodów netto w całym roku, to również te prognozy zostały zmienione na niższe. Wcześniej Levi's zapowiadał wzrost przychodów netto w całym roku o 6,7 do 7%, co stanowiło od 11,5 do 12% przychodów netto w przeliczeniu na walutę stałą. Wcześniejsze prognozy mówiły o wzroście przychodów netto od 11 do 13%.

Niższy popyt na dżinsy

Najwyższa od dziesięcioleci inflacja odbija się na wyborach zakupowych konsumentów, którzy przenoszą swoją uwagę z droższych produktów na produkty podstawowe, a to z kolei odbija się negatywnie na wynikach producentów odzieży, w tym marki Levi's. Tymczasem firma, walcząc z rosnącymi kosztami spowodowanymi zakłóceniami w łańcuchu dostaw, zmuszona jest podnosić ceny swoich dżinsów.

Levi’s ostrożnie prowadzi swoją działalność w Europie, gdzie inflacja jest jeszcze wyższa niż za Oceanem. Dochodzą do tego rosnące koszty energii, które dodatkowo odbijają się na kieszeniach konsumentów.

Na wyniki Levi’s wpływ miał także szybko umacniający się dolar i wyższe koszty produktów, które spowodowały, że firma odnotowała skorygowaną marżę brutto na poziomie 56,9% - o 60 punktów bazowych niższą niż w poprzednim roku.

