Lokale usługowe należą dziś do grona jedynych z najchętniej odwiedzanych miejsc w Gemini Park, dlatego stale wzmacniamy i poszerzamy ten segment tak, aby był on możliwie najbardziej kompleksowy i komfortowy, dając szansę załatwienia wielu ważnych spraw pod jednym dachem – mówi Joanna Zemczak, Head of Lease w Gemini Holding.