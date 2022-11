Klienci po pandemii wrócili do sklepów stacjonarnych. Razem z nimi wróciły akcje promocyjne w sklepach.

Około 80 proc. decyzji zakupowych konsumenta podejmowanych jest bezpośrednio w miejscu zakupu.

Miesięcznie w sieci saloników Kolportera sprzedawanych jest blisko 2,5 miliona egzemplarzy gazet i czasopism. Asortyment prasowy daje nam unikalne możliwości w zakresie targetowania klientów. Możemy dotrzeć do czytelników określonej kategorii czasopism, a nawet konkretnych tytułów – mówi Aleksandra Patek , koordynator ds. promocji i reklamy w Kolporter ze.

Sklepy są naturalnym i ważnym kanałem komunikacji z klientem.

A komunikacja nabiera coraz większego znaczenia.

Aby efektywnie i skutecznie zrealizować kampanię promocyjną czy samplingową, warto skorzystać z oferty sieci, która ma doświadczenie w prowadzeniu takich akcji.

W przypadku szeroko zakrojonych kampanii ważna jest:

Dystrybuujemy katalogi sieci handlowych, które z racji na jednorodny asortyment nie mają możliwości dotarcia do takich grup klientów jak my. W tym roku była to duża sieć drogeryjna i ogólnopolska sieć aptek. Ważna jest również skala dotarcia. W naszej sieci miesięcznie wydawanych jest około 4 miliony paragonów - mówi Aleksandra Patek..