Lidl Polska wspiera polskich rolników przed Świętami, ponownie wprowadzając do oferty niedoskonałe warzywa. Marchewki, selery oraz buraki o wyjątkowym kształcie będą dostępne do wyczerpania zapasów.

Wybierając warzywa, najczęściej kierujemy się ich wyglądem.

Warto jednak pamiętać, że wygląd nie zawsze świadczy o ich smaku i wartości.

Lidl wyrusza na przedświąteczną pomoc niedoskonałym warzywom.

Wielu polskich rolników ponosi straty, gdy ich warzywa nie spełniają przyjętych na rynku „norm”. Tak było w latach wcześniejszych, gdy ponad tysiąc ton buraków pana Mieczysława niemal uległo zmarnowaniu po tym, jak nie nadawało się na sprzedaż. Powód? Nie mieściły się w kalibrze 3-6 cm. Wówczas część krzywych buraków wykupiła sieć Lidl Polska, która postanowiła zachęcić do nich swoich klientów. Okazało się, że nie tylko dobrze je przyjęli, ale pokochali nieperfekcyjne warzywa: najpierw buraki, a potem marchewki.

Pomoc rolnikom potrzebna jest szczególnie teraz – przed Świętami – dlatego Lidl Polska, po raz kolejny, wprowadza do oferty warzywa o wyjątkowym kształcie: marchewki, selery i buraki, będące składnikami wielu ulubionych, świątecznych potraw Polaków.

Od poniedziałku 12 grudnia do wyczerpania zapasów będzie można kupić zestaw nieperfekcyjnych warzyw (marchewka, seler, burak) w świetnej cenie 6,99 zł/ 3 kg/ 1 opak.

Święta, choć piękne, to również czas, kiedy wyrzucamy o wiele więcej żywności niż zazwyczaj. Ważne, aby przed zakupem zastanowić się, ile jedzenia potrzebujemy – pomocna będzie tu np. lista zakupów. O niemarnowanie żywności dbają też sieci handlowe. Lidl Polska nie tylko wspiera polskich producentów, ale optymalizuje zamówienia i dostawy żywności tak, aby na sklepowych półkach znajdowało się dokładnie tyle produktów, ile potrzebują klienci. W ten sposób sieć ogranicza marnowanie jedzenia. We wszystkich sklepach sieci prowadzony jest też projekt „Kupuję, nie marnuję”, w ramach którego oferowane są w pełni wartościowe produkty, ale o zbliżającym się terminie przydatności do spożycia. Nadwyżki żywności i pozostałe produkty przekazywane są z kolei do organizacji pomocowych, m.in. Federacji Polskich Banków Żywności czy Caritas Polska.

Polskie niedoskonałe warzywa będą dostępne w sklepach sieci Lidl Polska od poniedziałku 12 grudnia do wyczerpania zapasów w cenie 2,33 zł/ 1 kg.

