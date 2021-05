Klienci ruszyli do centrów handlowych - wracają też plany rozwoju

Według danych PRCH, w pierwszym tygodniu footfall w galeriach oscylował na średnim poziomie 97 proc. w stosunku do wyników sprzed pandemii. Jak to wygląda z perspektywy Gemini Park Tarnów?

Zbigniew Nowak: Odmrożenie handlu rzeczywiście przyniosło duże ożywienie. Pierwszego dnia po zniesieniu lockdownu nasz footfall był aż o 25% wyższy, aniżeli ten notowany w tym samym dniu w 2019 roku, a więc przed pandemią. Był on także o 81% wyższy niż tego samego dnia rok temu, kiedy to kończył się pierwszy lockdown. Po tym odbiciu, przyszły jednak nieznaczne spadki wskaźników i co ważne – ich stabilizacja na bardzo wysokim poziomie. Tego się zresztą spodziewaliśmy. W efekcie, pierwszy tydzień po czwartym lockdownie zakończyliśmy ze średnim footfallem na takim samym poziomie co w analogicznym okresie w 2019 roku. Rynkowy trend obserwowany przez PRCH udzielił się więc także Gemini Park Tarnów. Dla nas to dobra perspektywa, dająca solidne podstawy do dalszych wzrostów. Duże nadzieje pokładamy w pełnym powrocie gastronomii. Otwarcie restauracji i kawiarni, będzie kolejnym bodźcem, który pobudzi footfall. Takim bodźcem będzie także powrót do aktywności eventowej.



Są więc powody do zadowolenia?

Tak, co zresztą sygnalizują nam od kilku dni nasi najemcy. Wyczuwalny jest pewien optymizm. Pozytywne sygnały płyną do nas ze strony wszystkich najemców, a zwłaszcza ze strony segmentu modowego. Sklepy tej kategorii były najmocniej dotknięte 45-dniowym lockdownem. Dziś to lokale najchętniej odwiedzane przez klientów, co jest zasługą m.in. „uwolnienia” kolekcji wiosennych, a także licznych akcji prosprzedażowych, jakie organizują marki. Mocne otwarcie udzieliło się także segmentowi mody męskiej i salonom jubilerskim. W tym przypadku zaprocentował powrót do organizacji imprez rodzinnych, zwłaszcza komunii i wesel.



Co sprawiło, że powrót do handlu można uznać za udany?

