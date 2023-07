Wraz z rozwojem kompetencji cyfrowych e-konsumentów wzrastają również ich oczekiwania w obszarze dostępu do preferowanych metod płatności w sklepach internetowych. Dane pokazują, że klienci w e-commerce coraz częściej decydują się na odłożenie zapłaty w czasie. Korzystanie z różnych sposobów odroczenia płatności deklaruje już ponad 1/3 osób kupujących online w Polsce, 23 proc. wypróbowało płatność odroczoną “Buy Now, Pay Later” (BNPL), a 15 proc. ma już doświadczenie z zakupami internetowymi na raty.

W odpowiedzi na potrzeby rynku i rosnące zainteresowanie konsumentów rozwiązaniami umożliwiającymi odroczenie płatności lub rozłożenie jej w czasie, PayU wprowadza na rynek produkt ratalny łączący w sobie cechy BNPL oraz rat online. Usługa “5x0%” odpowiada na preferencje klientów branży fashion i od teraz mogą oni dokonać zakupu o wartości min. 100 zł, a cała kwota zostanie automatycznie rozłożona na 5 nieoprocentowanych rat (RRSO: 0 proc.).

“5x0%” to nowe podejście do produktu ratalnego, które jest wynikiem naszych obserwacji i analiz, zarówno zachowań e-konsumentów, jak i potrzeb e-sklepów. Tworząc ten produkt wykorzystaliśmy także nasze przewagi konkurencyjne, czyli silną markę PayU, rozpoznawalność naszej oferty ratalnej dostępnej w polskim e-commerce już od ponad 10 lat oraz bardzo wysoki wskaźnik powracających klientów, którzy skorzystali już wcześniej z rat PayU. W nowej formule możemy zaoferować płatność na raty, tak bardzo poszukiwaną przez kupujących, w wielu nowych branżach, w których nie była ona do tej pory szeroko dostępna – mówi Tomasz Żołnierz Head of Credit Business Development EMEA, PayU.