Klienci wracają do galerii, ale po zamówione zakupy

Obroty sklepów zlokalizowanych w galeriach są najniższe od czasu kwietniowego lockdownu.

Szczyt piątej fali koronawirusa powoduje utrwalenie zmian w obszarze zwyczajów konsumenckich.

Klienci centrów handlowych wracają do nich prawie wyłącznie po konkretne celowane zakupy, ograniczając tym samym czas spędzany w przestrzeniach handlowych do minimum.

– Wyniki stycznia są depresyjne. To był bardzo słaby miesiąc dla znaczącej większości firm zrzeszonych w ZPPHiU. Odnosząc się do stycznia 2019 średni spadek liczby wizyt w galeriach w całej Polsce wyniósł -54proc. a spadek liczby indywidualnych klientów to -52proc. Analogicznie porównując do roku 2021 spadek ilości wizyt wyniósł -61proc. a spadek unikalnych klientów -60proc. Oczywistą konsekwencją jest spadek obrotów i rentowności utrzymywania placówek w centrach handlowych. Przy dynamicznym wzroście kosztów prowadzenia biznesu i wywindowanych kosztach stałych, którymi obarczani jesteśmy ciągle przez udostępniających przestrzeń handlową, wiele lokalizacji traci sens biznesowy – alarmuje zarząd ZPPHiU.

Często klienci wracają z wizytą wyłącznie w celu odebrania przesyłki zamówionej online czyli będącą wynikiem bezpośrednich działań firm handlowych. Centra handlowe wciąż nie znalazły sposobu na przekonanie klientów, że warto znowu robić zakupy, jak w czasach przed pandemią.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza ponad 150 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 200 tysięcy pracowników.