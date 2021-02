Klienci wrócą na zakupy tak szybko, jak to będzie możliwe

Choć połowę polskich klientów w obiektach handlowych zarządzanych przez Multi obecna pandemia zmusiła do zmian swojego zachowania, to aż 2/3 deklaruje powrót do dawnych zwyczajów zakupowych i do centrów handlowych tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. 84 proc. z nich czuje się tu bezpiecznie. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez zespół Multi Research Lab wśród 33 tys. klientów 50 obiektów w 11 krajach Europy, także w Polsce, w ramach projektu Pan-European Customer Monitor + Covid-19.

Multi Corporation, wraz ze swoim polskim oddziałem Multi Poland, zarządza ponad 90 nieruchomościami handlowymi w Europie i Turcji, w tym sześcioma w Polsce.

Zmiany przez restrykcje, nie z własnej woli

Aż 73% polskich klientów w centrach zarządzanych przez Multi deklaruje, że wciąż odwiedza te same obiekty handlowe, co przed pandemią. Tylko nieco ponad połowę badanych Covid-19 zmusił do zauważalnej zmiany dawnych zwyczajów zakupowych. To znacznie mniej niż można by się było spodziewać. Respondenci deklarują, że przede wszystkim skrócili czas przeznaczany na wizyty w sklepach, a także zrezygnowali z jedzenia poza domem. Jeszcze mniej klientów (44%) zdecydowało się w czasie pandemii ograniczyć zakupy jedynie do wybranych kategorii produktowych oraz częstotliwość swoich wizyt w sklepach.

Co ważniejsze, ponad dwie trzecie ankietowanych chce powrócić jak najszybciej do swoich przedpandemicznych nawyków odwiedzania sklepów, restauracji i rozrywki w centrach handlowych. Aż 77 proc. polskich klientów stwierdza, że z niecierpliwością czeka na to, by znów spotykać się w ramach swojej lokalnej społeczności, w takich miejscach, jak sklepy, puby, kawiarnie, restauracje czy siłownie.

– Te deklaracje dowodzą, że, wbrew pozorom, klienci nie zmienili tak bardzo swoich zwyczajów, ale po prostu są do tego zmuszeni przez restrykcje – komentuje Adam Bajer, Head of Marketing w Multi Poland. – Świadczą o tym także intensywne poszukiwania „offline’owych” alternatyw dla ciągłego przebywania przed komputerem w czasie lockdownu. Czyni tak niemal 60 proc. ankietowanych, a dla 64% z nich nasze centra handlowe to bardzo wyczekiwana alternatywa jakościowego spędzania czasu w porównaniu do świata online.

We wszystkich krajach, w których przeprowadzano badanie, znacząca większość klientów, od 60% do 78%, deklaruje zamiar wznowienia silniejszych interakcji społecznych z rodziną i przyjaciółmi.

– Z doświadczenia trzech ostatnich lockdownów wnioskujemy, że relacji międzyludzkich na żywo nic nie jest w stanie zastąpić – spostrzega Magdalena Gibney, dyrektor ds. operacyjnych Multi Poland, polskiego oddziału Multi Corporation. – Po wiosennym otwarciu obserwowaliśmy na przykład, jak ludzie na nowo odkrywają przyjemność z przebywania wśród innych czy picia kawy z przyjaciółmi w otwartej przestrzeni poza domem. Wymiar psychologiczny oraz społeczny mają tu ogromne znaczenie. To pokazuje, że człowiek rzeczywiście jest istotą społeczną i nie czuje się komfortowo w długich okresach izolacji.

