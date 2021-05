Klienci wrócili do centrów handlowych. Jest ich trochę mniej, ale wydają tyle co przed świętami

Średni wynik odwiedzalności centrów handlowych w drugim tygodniu po wznowieniu działalności wszystkich sklepów był wyższy o 42 proc. w odniesieniu do rezultatów z 2020 r. i osiągnął 84 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku.









Autor: propertynews.pl

Dodano: 20 maj 2021 09:13

Po wzmożonej aktywności klientów w pierwszym tygodniu po zniesieniu lockdownu, w centrach handlowych nastąpiła stabilizacja odwiedzalności. W dniach handlowych między 10 a 15 maja wyniki były wyższe o 42 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. W odniesieniu do okresu sprzed pandemii w 2019 roku wahały się od 81 do 88 proc. - wynika z PRCH Daily Footfall Index.