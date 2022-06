Klienci wrócili do sklepów. Sprzedaż w H&M w I półroczu 2022 mocno w górę

Sprzedaż netto H&M Group wzrosła o 20 procent w pierwszym półroczu i o 17 procent w samym drugim kwartale.

Sukces kolekcji odzieżowych firmy zaowocował wzrostem udziału sprzedaży w pełnej cenie i spadkiem udziału przecen - podała firma.

Z wyłączeniem Rosji, Białorusi i Ukrainy sprzedaż w lokalnych walutach wzrosła o 17 procent.

Wzrosła sprzedaż w sklepach stacjonarnych; online wciąż dobrze sobie radzi.

H&M Group opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku, liczone od 1 grudnia 2021 do 31 maja 2022 r. Szwedzkie przedsiębiorstwo odzieżowe może być zadowolone z wyników. Sprzedaż netto grupy H&M wzrosła o 20 procent do poziomu 103 670 mln SEK.

Dobrze przyjęte kolekcje doprowadziły do większego udziału sprzedaży w pełnej cenie i spadku przecen. Zysk brutto wzrósł do 54 106 mln SEK (44 106), a zysk operacyjny - 5 446 mln SEK. Zysk grupy po opodatkowaniu wzrósł do 3 899 mln SEK (1697), co odpowiada 2,36 SEK (1,03) na akcję.

Sklep H&M w Londynie, fot. H&M

Wyniki grupy prezentują się równie dobrze, jeżeli przyjrzymy się podsumowaniu samego drugiego kwartału, czyli okresowi od 1 marca 2022 do 21 maja 2022. Sprzedaż netto wzrosła o 17 procent do 54 504 mln SEK, a w walutach lokalnych wzrost wyniósł 12 procent.

Z wyłączeniem Rosji, Białorusi i Ukrainy sprzedaż w lokalnych walutach wzrosła o 17 procent. Zysk brutto wrósł do 29 846 mln SEK, a zysk operacyjny do 4 988 SEK. Zysk grupy po opodatkowaniu wzrósł do 3 682 mln SEK, co odpowiada 2,22 SEK (1,67) na akcję.

Dobre przyjęcie kolekcji zaowocowało silnym rozwojem, z dalszym wzrostem sprzedaży w segmencie nieprzecenionych produktów i spadkiem przecen. Sprzedaż w sklepach stacjonarnych znacznie wzrosła, a online dalej dobrze sobie radzi – mówi CEO H&M, Helena Helmersson.

– To po raz kolejny pokazuje wartość posiadania kanałów zarówno fizycznej, jak i cyfrowych, które wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają. Dlatego też kontynuujemy integrację kanałów sprzedaży, równoległe z nieustającymi inicjatywami, w szczególności w zakresie technologii, łańcucha dostaw i zrównoważonego rozwoju – dodaje.

Helmersson podkreśliła również, że chociaż większość ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 zasadniczo się skończyło, rynek wciąż stoi przed wieloma wyzwaniami, jak zakłócenia i opóźnienia w łańcuchu dostaw czy znaczna inflacja.