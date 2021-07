Klient centrum handlowego wydaje dziś znacznie więcej, niż przed pandemią

Najniższy od miesięcy wskaźnik niepokoju, odroczone zakupy, wakacje – jest wiele czynników, które dziś przyczyniają się do ożywienia w centrach handlowych.

Chociaż wskaźniki odwiedzin dopiero zbliżają się do wyników sprzed pandemii, na rynku znów wyczuwalny jest ostrożny optymizm.

Gemini Holding: klienci wrócili do galerii. Obserwuje się wysoką konwersję.

Z perspektywy dwóch miesięcy od zniesienia lockdownu możemy mówić o udanym re-openingu handlu w galeriach, czy to tylko dobry PR?



Anna Malcharek: Bez wątpienia handel wrócił, co widać zarówno w danych spływających z centrów handlowych, jak i w danych makroekonomicznych. Maj przyniósł spodziewany i oczekiwany „efekt odbicia”. Notowany przez PRCH footfall już w pierwszym tygodniu uplasował się na wysokim poziomie 97 proc., względem 2019 roku. Kolejne tygodnie przyniosły stabilizację footfallu i jego korektę W efekcie, jak podaje PRCH, maj zakończono ze wskaźnikiem powrotu na poziomie 83 proc., 33 proc. wyższym niż w tym samym czasie w 2020 roku. To ustawiło handel w galeriach na dobrej pozycji startowej, generując wysoką konwersję. O tym, że otwarcie było udane, można przekonać się przyglądając się chociażby danym GUS. Jak podaje urząd, majowa sprzedaż detaliczna była o blisko 14 proc. wyższa niż rok temu. Prawdziwy boom zanotowano w segmencie odzieżowym. Tu obroty rok do roku wzrosły aż o 46 proc., co jest zasługą otwarcia sklepów w centrach handlowych. Czerwiec ten trend umocnił. Jak podaje PRCH, w czerwcu do galerii wróciło 81% klientów, jeśli zestawić ten wskaźnik ze wskaźnikiem z czerwca 2019 roku. Był to jednocześnie wynik o 12% lepszy niż w tym samym czasie przed rokiem.

Co przede wszystkim przyczyniło się do ożywienia handlu?

