Klinika La Perla z ofertą kosmetologii high-tech otwarta w Starym Browarze w Poznaniu

Na początku marca nowy gabinet pod szyldem La Perla otwarto w Starym Browarze w Poznaniu. Klienci centrum zyskali dostęp do zabiegów odmładzających, odchudzających i upiększających. Klinika La Perla specjalizuje się w kategorii usług kosmetologii high-tech i medycynie estetycznej.

Pierwsza Klinika La Perla na polskim rynku została otwarta 20 lat temu.

Sieć Klinik La Perla liczy 9 gabinetów, w których pracuje 60 wykwalifikowanych specjalistów.

Sieć oferuje m.in. zabiegi medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej i kosmetologii hi-tech.

Zarządca Starego Browaru podejmując decyzję o rozszerzeniu oferty centrum w sektorze beauty, postawił sobie jasny cel. – Chcieliśmy podjąć współpracę z rozpoznawalną marką, dbającą o aktualność oferty, znającą światowe trendy – tłumaczy Renata Gralec, Dyrektor Centrum Stary Browar. - Szukaliśmy partnera, którego usługi będą unikalną propozycją na poznańskim rynku. Klinika La Perla to brand z wizją i standardami jakości, które całej sieci i salonowi w Starym Browarze gwarantują długofalowy rozwój – podkreśla.

Nowe technologie dla piękna

Klinika La Perla działa od ponad 20 lat. Pierwszy gabinet Kalina Ben Sira, założycielka i prezes marki, otworzyła w Warszawie przy ulicy Wilczej – z powodzeniem działa do dziś. Ofertę La Perla wyróżnia menu zabiegów. – Technologii szukamy na całym świecie, a urządzenia, które sprowadzamy z najdalszych zakątków weryfikujemy i testujemy już w Polsce – mówi Kalina Ben Sira.

- To nowości, ale nowości skuteczne, dające wymierne i długofalowe efekty. Często zapraszamy naszych stałych klientów i pacjentów do współpracy i wspólnego testowania sprzętów, których nie mamy jeszcze w ofercie, ale staramy się je wprowadzić. Z uwagi na fakt, iż producenci znają nas jako stałych odbiorców zainteresowanych technologiami, trafiają do nas też najnowsze preparaty z medycyny estetycznej. Bardzo zależy im na naszej opinii – nie tylko na polskim rynku – mówi Ben Sira.

W ofercie Jet Vibe, Wonder Shape i wiele innych

Klienci Starego Browaru w poznańskim oddziale Kliniki będą mogli skorzystać z najnowszych zabiegów z oferty La Perla, m.in. odmładzających i odchudzających Jet Vibe oraz Wonder Shape. Do dyspozycji pacjentów w Starym Browarze jest wykwalifikowana kadra: doświadczeni lekarze i wyszkoleni do pracy z innowacyjnym sprzętem kosmetolodzy.

– Podobnie jak w innych miastach szukaliśmy najbardziej prestiżowej lokalizacji – mówi Kalina Ben Sira. - W Warszawie jest to Dom Mody Klif, w Rzeszowie trafiliśmy do CH Millenium Hall. Stary Browar był dla nas jedyną lokalizacją w Poznaniu, gdzie mogliśmy się starać o miejsce na naszą klinikę – podkreśla.

Rozwój destynacji beauty

Klinika La Perla w Starym Browarze zlokalizowana jest w Pasażu na poziomie +2. W sąsiedztwie znajdują się m.in. biura podróży i butikowy klub fitness Harder. Oferta Kliniki świetnie wpisuje się w profil tego piętra dedykowany jakościowemu spędzaniu wolnego czasu i zakupach związanych z aktywnym stylem życia czy technologiami.

La Perla stanowi także rozszerzenie destynacji beauty, którą w obrębie Pasażu +1 tworzą salon fryzjerski Akademia Urody Beverly Hills, perfumeria Sephora oraz salon Semilac z usługami manicure. – Zainteresowanie klientów usługami beauty i wellness dynamicznie rośnie, również wśród mężczyzn – do nich także Klinika La Perla kieruje swoją ofertę – mówi Renata Gralec, Dyrektor Centrum Stary Browar. - Cieszę się, że nawiązaliśmy współpracę z marką, która w tak rozwojowym sektorze, kreuje standardy i ofertę na światowym poziomie.