Kłopoty kinowego giganta. Cinema City Poland komentuje

Oldrich Kubista, członek zarządu Cinema City Poland, skomentował kłopoty Cineworld, właściciela m.in. sieci kin Cinema City, i ich wpływ na działalność marki w Polsce. - (...) Analizujemy opcje strategiczne, aby zapewnić solidną strukturę bilansu oraz elastyczność w dostosowywaniu się do warunków rynkowych, a proces ten pozostaje w toku. Spodziewamy się, że podjęte działania pozostaną bez wpływu na bieżącą działalność biznesową całej Grupy, w tym Cinema City - podkreślił Oldrich Kubista.

Cineworld potwierdza, że ​​zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w USA.

Zamknięcia kin w pandemii spowodowały, że dług Cineworld narósł do kwoty 4 mld funtów.

Spółka prowadzi ponad 750 multipleksów z ponad 9 tys. ekranów, w tym ponad 100 ekranów IMAX i 18 najnowocześniejszych sal kinowych 4DX. Nie wiadomo, które jeszcze są zagrożone upadłością.

Cineworld jest m.in. właścicielem spółki Cinema City Poland, która prowadzi 34 kina w 20 miastach.

Cineworld zapewnia, że kina pozostaną nadal otwarte, a personel nie zostanie zwolniony.

"W odpowiedzi na doniesienia medialne Grupa Cineworld informuje, że wszystkie jej kina: Cinema City, Cineworld i Regal pozostają otwarte dla widzów, a my nadal zapraszamy naszych Gości do kin we wszystkich krajach" - komentuje Oldrich Kubista, członek zarządu Cinema City Poland.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Jak ogłoszono na początku tego tygodnia, proaktywnie analizujemy opcje strategiczne, aby zapewnić solidną strukturę bilansu oraz elastyczność w dostosowywaniu się do warunków rynkowych, a proces ten pozostaje w toku. Spodziewamy się, że podjęte działania pozostaną bez wpływu na bieżącą działalność biznesową całej Grupy, w tym Cinema City.

Zależy nam na naszych Klientach, ich kinowym doświadczaniu, a naszym priorytetowym celem jest, aby pozostać najlepszym miejscem do przeżywania filmów" - poinformował Oldrich Kubista.

Cineworld: kina wciąż będą działać

Jak donosi The Guardian, firma potwierdziła, że rozważa złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w USA.

Spółka zapewniła swoich pracowników i widzów, że jej kina wciąż będą działać, a ogłoszenie upadłości spowodowane jest próbą restrukturyzacji finansów.

Cineworld spodziewa się, że utrzyma swoją działalność w zwykłym toku aż do chwili złożenia wniosku i po nim. Ostatecznie, w dłuższej perspektywie czasowej, spółka będzie kontynuować działalność bez negatywnego wpływu na swoich pracowników – podała firma.

Trudna sytuacja spowodowana jest powstaniem na koncie Cineworld debetu w wysokości 4 mld. funtów, który narósł podczas trwania pandemii koronawirusa.

Już w piątek informowaliśmy, że również w Polsce należąca do Cineworld sieć multipleksów Cinema City ma problemy z zapełnieniem na bieżąco swoich sal kinowych.

Kino osłabione pandemią

Pandemia sprawiła, że większość sal kinowych opustoszała. Druga co do wielkości sieć kin na świecie boryka się z problemami finansowymi od czasu zmniejszonego wirusem ruchu widzów.

Po okresie przymusowych lockdownów kinomani nie wrócili na seanse do kin wystarczająco szybko. A kina do tej pory nie wróciły do normalnego zapełnienia i działalności biznesowej sprzed wybuchu pandemii Covid-19.

W zeszłym roku Cineworld odnotował stratę na poziomie 708 mln. dolarów (co oznacza kwotę długu o wartości 598 mln. funtów).

Długi firmy z czasów, kiedy kina były zamknięte to wciąż 4,8 mld. dolarów (co oznacza 4 mld funtów).

Przejęcia nie będzie

Cineworld ma także kłopoty związane z finansowymi skutkami zaniechanego przejęcia konkurencyjnej sieci kinowej pod nazwą Cineplex.

Decyzja o wycofaniu się z umowy przejęcia oznacza, że ​​firma jest zobowiązana do wypłaty 1 mld. dolarów na rzecz swojej kanadyjskiej konkurencji.

Aby zażegnać kryzys finansowy Cineworld zatrudnił prawników z kancelarii Kirkland & Ellis a także konsultantów i ekspertów restrukturyzacji z kancelarii AlixPartners. Mają oni doradzać firmie, jak zarządzać rosnącymi długami.

Dziś Cineworld potwierdził, że firma rozważa szereg „strategicznych opcji”, w tym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w USA, a także podobne postępowanie w innych krajach. FIrma nie podała jednak, które z krajów rozważa jako te wymagające ogłoszenia upadłości.

Cineworld poinformował natomiast, że ​​prowadzi rozmowy z głównymi zaangażowanymi stronami, w tym z pożyczkodawcami i ich doradcami prawnymi i finansowymi.

Rozmowy dotyczą możliwych opcji wyjścia z trudnej sytuacji finansowej.

Kina otwarte na widzów

- Kina Cineworld i Regal pracują i nadal przyjmują widzów - podkreśla sieć kin z problemami.

Cineworld zapewnia także, że prowadzone przez nią działania restrukturyzacyjne nie będą miały negatywnego przełożenia na 45 tys. pracowników na całym świecie, w tym 5 tys. pracowników zatrudnionych w Wielkiej Brytanii.

Giełda pokazuje, że działania firmy są przyjmowane pozytywnie, choć próby zmniejszenia zadłużenia mogą skutkować znaczącym rozdrobnieniem akcjonariatu. Na porannej sesji giełdy brytyjskiej wartość akcji Cineworld wzrosła o 0,8 proc.

Notowana na London Stock Exchange spółka Cineworld jest drugim co do wielkości operatorem kinowym na świecie.

Sieć kin Cineworld obejmuje 10 krajów, w tym:

USA: 560 kin z 7322 ekranami

Wielka Brytania i Irlandia: 118 kin z 1042 ekranami

Polska: 34 kina z 354 ekranami,

Izrael: 10 kin ze 124 ekranami,

Węgry: 18 kin z 157 ekranami,

Czechy: 13 kin z 115 ekranami,

Rumunia: 24 kina z 223 ekranami,

Bułgaria: 6 kin z 65 ekranami,

Słowacja: 3 kina z 29 ekranami,

Cineworld jest jedną z najszybciej rozwijających się sieci kin w Europie.

Przed pandemią plan rozwoju sieci na najbliższe lata obejmował otwarcie wielu nowych multipleksów na całym świecie.