Kłopoty z czynszami w galeriach handlowych. Wszystko przez omnichannel

Paweł Kapłon, Tatuum: E-commerce generuje dodatkowy ruch w centrach handlowych. Można by postawić tezę, że to one powinny za to płacić.

Krzysztof Poznański, PRCH: Nie ma sytuacji, w których najemcy są stawiani pod ścianą.

Marcin Ochnik: Koszty funkcjonowania sklepu internetowego są obecnie tak samo wysokie, jak koszty sklepów stacjonarnych.

Łukasz Tomczak, C4P: Tajemnicą poliszynela jest praktyka niektórych sieci handlowych: towar zakupiony w internecie i odebrany w salonie najemcy nie przechodzi przez kasę fiskalną.

Krzysztof Bocianowski, LPP: Wyznaczenie miernika opłat może okazać się procesem niezwykle skomplikowanym i bardzo trudnym do zrealizowania.

Yoram Reshef, Blue City: Nie ma mowy o żadnym „żądaniu” opłat, poza tym, co jest ustalone w umowie.

Grzegorz Mroczek, CREAM: Zakupy zrobione online z odbiorem w sklepie stacjonarnym powinny być wliczone do obrotu sklepu.

Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych zaalarmowało, że centra handlowe forsują nowe umowy dla najemców, które zwiększają czynsz w oparciu o obroty w internecie. Zdaniem stowarzyszenia sklep internetowy to zupełnie odrębny byt marketingowy, wymagający wielu nakładów finansowych, oddzielnych, dedykowanych zespołów i strategii marketingowej. Nie można więc łączyć takiej działalności ze sprzedażą w galeriach handlowych.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Kuriozalne wydaje się żądanie opłat za obroty w internecie przez właścicieli galerii handlowych - tłumaczy Zofia Morbiato, prezes Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych.

- Kuriozalne wydaje się żądanie opłat za obroty w internecie przez właścicieli galerii handlowych. Nakłady na sprzedaż w internecie nie są powiązane z placówkami w galeriach handlowych. A jeśli teraz centrum handlowe będzie sobie liczyć dodatkowe opłaty za sprzedaż w internecie, to najemca zapłaci – kilkukrotnie za ten sam obrót. Przestrzegam najemców przed takimi umowami – to bardzo niebezpieczny i niesprawiedliwy proceder - tłumaczy Zofia Morbiato, prezes Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych.

Dynamika e-commerce wymusi uregulowanie opłat czynszowych

Z kolei Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH przypomina, że handel internetowy rozwija się dynamicznie dopiero w ostatnich latach. Dwadzieścia, czy piętnaście lat temu, gdy centra handlowe powstawały, nikt nie mówił o omnichannelu.

Niektóre sieci na Zachodzie zaprzestały przyjmowania zwrotów w centrach handlowych właśnie z tego powodu, że jest to kontrowersyjne. Nikt jeszcze nie znalazł dobrego rozwiązania, ale musi się w końcu pojawić jakiś standard rynkowy, ponieważ wynajmujący i najemcy nawzajem się potrzebują - tłumaczy Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

- W związku z tym dzisiejsze umowy nie zawierają jeszcze elementów regulujących handel online, który jest połączony infrastrukturą centrów handlowych. Dlatego – wbrew oficjalnym komunikatom – nikt nie jest w stanie żądać od najemców opłat dodatkowych z tego tytułu, jeśli ta kwestia nie jest obustronnie wynegocjowana i umieszczona w umowie. Zatem nie ma sytuacji, w których najemcy są stawiani pod ścianą. Oczywiście to musi zostać uregulowane. Z tego, co wiem ten temat jest poruszany przy odnawianiu umów i podpisywaniu nowych kontraktów - wyjaśnia Krzysztof Poznański.

Ten problem pojawia się w dwóch aspektach: odbioru w sklepie stacjonarnym towaru zamówionego online – tzw. click&collect oraz zwrotów internetowych, które najemcy odliczają od obrotu. Zasadnicza kwestia sporna jest taka: czy korzystanie z infrastruktury centrum handlowego poprzez m.in. magazynowanie towaru sprzedawanego w Internecie, powinno być uwzględnione w kosztach utrzymania tego obiektu.

- Niektóre sieci na Zachodzie zaprzestały przyjmowania zwrotów w centrach handlowych właśnie z tego powodu, że jest to kontrowersyjne. Nikt jeszcze nie znalazł dobrego rozwiązania, ale musi się w końcu pojawić jakiś standard rynkowy, ponieważ wynajmujący i najemcy nawzajem się potrzebują. Brakuje nam katalogu dobrych praktyk. Ich stworzenie zapewne trochę potrwa. Polska Rada Centrów Handlowych, która skupia zarówno wynajmujących, jak i najemców, jest gotowa w takich pracach uczestniczyć. Skala i dynamika handlu internetowego wymusi uregulowanie tej kwestii - tłumaczy Krzysztof Poznański.

Blue City: Nie ma mowy o żadnym „żądaniu” opłat za sprzedaż online

Yoram Reshef, wiceprezes Blue City: Umowy między centrami handlowymi, a najemcami są umowami biznesowymi, podpisywanymi i akceptowanymi przez obie strony. Tu nie ma mowy o żadnym „żądaniu” opłat, poza tym, co jest ustalone w umowie. W moim przekonaniu zapisy dotyczące zwiększania wysokości czynszów w oparciu o sprzedaż w internecie są uzasadnione w przypadku, gdy sprzedaż online wychodzi z danej placówki znajdującej się w galerii handlowej, a nie z magazynu sklepu. W takiej sytuacji sklepy w procesie sprzedaży online wykorzystują infrastrukturę centrów handlowych. Nie zapominajmy również, że centra handlowe prowadzą promocje marketingowe znajdujących się u nich marek. Rozwój handlu internetowego wymaga nowych rozwiązań we współpracy sklepów z centrami handlowymi.

CREAM: Odliczanie od obrotu zwrotów online jest niedopuszczalne

Grzegorz Mroczek, wiceprezes CREAM Property Advisors: Bez wątpienia handel online i sprzedaż stacjonarna przenikają się i są od siebie zależne. Zależność tę najbardziej było widać podczas pandemii, gdy tradycyjny handel został brutalnie wyłączony przez zamknięcie galerii handlowych. To pokazało kilka bardzo ciekawych mechanizmów. Po pierwsze, kanał online przeżył wówczas prawdziwy boom, co w wielu przypadkach spowodowało znaczny przyrost zamówień i opóźnienia w dostawach oraz uwidoczniło, jak ważne jest współistnienie obu kanałów. Pozytywne jest to, że klienci mogli sprawdzić jak działa sprzedaż online i zdecydować po pandemii, który kanał sprzedaży jest dla nich najlepszy. Ostatnie wyniki odwiedzalności i obrotów centrów handlowych jasno wskazują, że zakupy stacjonarne wróciły do gry, a klienci najbardziej cenią omnichannelową, mieszaną formę sprzedaży.

Zakupy zrobione online, ale z odbiorem w sklepie stacjonarnym zdecydowanie powinny być wliczone do obrotu sklepu - uważa Grzegorz Mroczek, wiceprezes CREAM Property Advisors.

Kolejną ciekawą obserwacją było raportowanie przez niektórych najemców ujemnych obrotów. Moim zdaniem zakupy zrobione online, ale z odbiorem w sklepie stacjonarnym zdecydowanie powinny być wliczone do obrotu sklepu. Nie jest dopuszczalny opisany powyżej proceder. Uważam to za nieuczciwą praktykę.

Musimy jednak mieć świadomość, że nakłady inwestycyjne najemców na kanał online są ogromne, dlatego muszę również stanąć w obronie najemców. Nie widzę możliwości szerszego uregulowania kwestii, aby np. całość obrotów ze sprzedaży internetowej była wliczana w obroty sklepów stacjonarnych. Najemcy powinni mieć wybór, czy chcą mieć punkty odbioru w centrum handlowym i korzystać w ten sposób z synergii, bo przecież klient, który przychodzi po odbiór lub ze zwrotem, bardzo często kupuje przy okazji w sklepie stacjonarnym – korzyści są oczywiste.

Nie widzę możliwości szerszego uregulowania kwestii, aby np. całość obrotów ze sprzedaży internetowej była wliczana w obroty sklepów stacjonarnych - uważa Grzegorz Mroczek, wiceprezes CREAM Property Advisors.

Warto też zadać pytanie przedstawicielom sieci handlowych obecnych zarówno online, jak i w galeriach handlowych, jaka jest celowość umieszczania opisów przy artykułach w sklepie online lub nawet w salonach stacjonarnych: „dostępne tylko online”. Nie rozumiem takiej praktyki, ponieważ jest ona sprzeczna z zasadą zakupów wielokanałowych, o których najemcy bardzo głośno mówią. Powoduje to przewagę jednej z dróg zakupowych i przeczy synergii.

Podsumowując, rynek będzie nadal dojrzewał i będą powstawały nowe sposoby na pobudzenie sprzedaży zarówno online, jak i brick & mortal – ten, kto będzie umiał to sprawnie połączyć odniesie ogromny sukces. Żaden z kanałów nie zniknie, ale będzie nadal przechodził wiele zmian i innowacji. Internet z natury jest innowacyjny, dlatego galerie handlowe muszą się pozytywnie zmieniać i nadążać za oczekiwaniami klientów. Na tak konkurencyjnym rynku widać jakość zarządzania strategicznego i tę ekspertyzę należy rozwijać i w nią inwestować.

Immofinanz: zamówienie online opłacane w sklepie stacjonarnym wlicza się w obrót

Ewelina Sowa, Team Leader Retail Poland, Immofinanz: W naszych umowach najmu, w większości przypadków, są zapisy regulujące kwestie sprzedaży w lokalu, włączając w to także sprzedaż internetową. Jeśli zamówienie jest opłacane na miejscu w lokalu, to wlicza się to w obrót danego sklepu, i wiemy że zapisy są przez naszych partnerów respektowane.

LPP: bardzo trudno wyznaczyć odpowiedni miernik opłat

Krzysztof Bocianowski, dyrektor najmu i ekspansji, LPP: Zaproponowane przez właścicieli centrów handlowych uzależnienie opłat czynszowych od obrotu internetowego jest pomysłem nieuzasadnionym. Według naszej oceny, w kolejnych latach niezmiennie będziemy obserwować tendencję przesuwania obrotów w kierunku e-commerce.

Zdefiniowanie pojęcia obrotu internetowego oraz wyznaczenie odpowiedniego miernika opłat może okazać się procesem niezwykle skomplikowanym i bardzo trudnym do zrealizowania pod względem operacyjnym - tłumaczy Krzysztof Bocianowski, dyrektor najmu i ekspansji, LPP.

Kanał internetowy jest też dominującym elementem budowania świadomości marki. Z drugiej strony, sklepy tradycyjne wciąż odgrywają istotną rolę w procesie sprzedaży jako miejsce bezpośredniego kontaktu klienta z produktem, dlatego analizując działania sprzedażowe, bierzemy pod uwagę cały zbiór złożonych powiązań i zależności pomiędzy e-commerce, a siecią stacjonarną. W tym kontekście zdefiniowanie pojęcia obrotu internetowego oraz wyznaczenie odpowiedniego miernika opłat może okazać się procesem niezwykle skomplikowanym i bardzo trudnym do zrealizowania pod względem operacyjnym.

C4P: Sklepy zamienia się w showroomy?

Łukasz Tomczak, Head of Asset C4P: Produkty, które w procesie dystrybucji i sprzedaży przechodzą przez lokal najemcy, stanowią element obrotu tym towarem w lokalu. Tajemnicą poliszynela jest praktyka niektórych sieci handlowych, zgodnie z którą towar zakupiony w internecie i następnie odebrany w salonie najemcy nie przechodzi przez kasę fiskalną najemcy, wobec czego nie wchodzi w skład zestawień obrotu najemcy. W drugim zaś kierunku, towar zakupiony w internecie, ale oddany w salonie, już przechodząc przez kasę fiskalną, zaniża finalny obrót najemcy w danym salonie.

Mamy zatem do czynienia z wybiórczym podejściem niektórych najemców do alokacji miejsca powstawania przychodów. W tych salonach i tych centrach, gdzie umowy najmu zawierają czynsz od obrotu jako składnik świadczeń najemcy, zaburza to wyliczenie ostatecznych wysokości czynszu. Prowadzona przez niektóre sieci taka właśnie polityka z definicji zaniża przepływy pomiędzy obiema stronami umowy najmu. Idąc tym tropem, szczególnie wobec rosnącego wolumenu zakupów online, zatrzeć się może różnica pomiędzy salonem najemcy w centrum handlowym, a powierzchnią magazynową najemcy. Pytanie na co obie strony się umówiły w umowie najmu: czy na udostępnienie przestrzeni magazynowej, czy na przestrzeni pod salon sprzedaży dla odbiorcy końcowego, tj. naszego wspólnego klienta.

Jeżeli którykolwiek z etapów łańcucha przechodzi przez salon najemcy w centrum handlowym, stanowi korzyść najemcy, która powinna być zdefiniowana i rozpoznana przez strony w umowie najmu - tłumaczy Łukasz Tomczak, Head of Asset C4P .

W istocie, to najemcy zbudowali swoje platformy e-commerce. Także chętniej i bardziej regularnie promują swoje kanały e-commerce zachęcając klientów do korzystania z nich, oferując niejednokrotnie bardziej preferencyjne ceny online niż w sklepach stacjonarnych. Można powziąć wrażenie, że takie podejście stanowi długoterminowo istotne wyzwanie dla zasadności utrzymywania salonów stacjonarnych i w perspektywie pokolenia (lub szybciej) zmieni charakter lokalizacji tradycyjnych w showroomy.

Niemniej, uważam, że jeżeli łańcuch dostawy od zamówienia do otrzymania przez klienta towaru/usługi zlokalizowany jest z wyłączeniem infrastruktury centrum handlowego – powinno to pozostać wyłącznie w gestii najemcy. Niemniej, jeżeli którykolwiek z etapów łańcucha przechodzi przez salon najemcy w centrum handlowym, stanowi korzyść najemcy, która powinna być zdefiniowana i rozpoznana przez strony w umowie najmu.

Obawiam się, że dyskusja w tym temacie wywołana przez najemców stanowi kolejny pretekst do rynkowej próby sił, co odczytuję za co najmniej niepotrzebne. Rynek winien skupić się na wspólnej odbudowie oraz kooperacji wobec szeregu wyzwań, takich jak: inflacja, wojna w Ukrainie, stan epidemiczny. Otwieranie kolejnego frontu sporu i przeciągania linii, jest niekoniecznie wskazanym i pożądanym działaniem.

Ochnik: Nie ma zgody na podwyżki czynszów

Marcin Ochnik, prezes zarządu Ochnik S.A.: Nie ma zgody rady nadzorczej na podwyżki czynszów lokali. Ochnik do tej pory nie podpisał żadnej umowy zawierającej tego typu zapisy. Jeżeli wynajmujący będą próbowali je zastosować, będziemy rezygnować z przedłużania umów lub otwierania nowych salonów w lokalizacjach, w których będą obowiązywały takie zasady.

Koszty funkcjonowania sklepu internetowego są obecnie tak samo wysokie jak koszty sklepów stacjonarnych. Trzeba też pamiętać, że klient często ogląda produkty online, a potem przychodzi do sklepu stacjonarnego i tam finalizuje zakup- tlumaczy Marcin Ochnik, prezes zarządu firmy Ochnik.

Prowadząc sklep internetowy, już płacimy czynsz za wynajem magazynu, a także określony procent od obrotu, 8-12 proc., za reklamę i marketing oraz pozycjonowanie naszej marki. Koszty funkcjonowania sklepu internetowego są obecnie tak samo wysokie jak koszty sklepów stacjonarnych. Trzeba też pamiętać, że klient często ogląda produkty online, a potem przychodzi do sklepu stacjonarnego i tam finalizuje zakup.

Mayland: Gdy online chce zaistnieć offline

Agnieszka Mielcarz, Asset Management Director Mayland: Sprzedaż realizowana przez najemców za pomocą kanału online najczęściej nie jest fiskalizowana w konkretnej lokalizacji, którą można by wiązać z danym centrum handlowym. Z tego punktu widzenia wliczanie takiej sprzedaży do ogólnego wyniku realizowanego w konkretnym lokalu jest całkowicie niemożliwe, a potencjalne roszczenie wynajmującego związane z dodatkowym czynszem wydaje się nieuzasadnione i czysto teoretyczne.

Niemniej należy zaznaczyć, że w wielu przypadkach logistyka dostawy sprzedaży zrealizowanej w Internecie dotyczy konkretnego lokalu, w którym dokonywany jest odbiór, nawet jeśli sama transakcja przebiegła poza nim. Oznacza to korzystanie przez klienta kanału online z infrastruktury offline centrum, w którym finalizowana jest transakcja. Na tym etapie, o ile nie mówimy o wykorzystywaniu jej poza standardowymi godzinami funkcjonowania centrum handlowego, sytuacja ta generuje większą korzyść dla wynajmującego niż stratę.

Sprzedaż realizowana przez najemców za pomocą kanału online najczęściej nie jest fiskalizowana w konkretnej lokalizacji, którą można by wiązać z danym centrum handlowym. Z tego punktu widzenia wliczanie takiej sprzedaży do ogólnego wyniku realizowanego w konkretnym lokalu jest całkowicie niemożliwe - tłumaczy Agnieszka Mielcarz, Asset Management Director Mayland.

Z inną sytuacją mamy jednak do czynienia w momencie, gdy sklep z kanału online, próbuje odnaleźć się w rzeczywistości offline, a wynajmowana powierzchnia staje się łącznikiem, umożliwiającym z jednej strony kontakt z fizyczny z towarem, z drugiej - dokonanie transakcji wirtualnej. Zważywszy na popularyzację takich konceptów oraz znaczenie fizycznego lokalu w konkretnej lokalizacji, obrót osiągany w Internecie potencjalnie powinien być traktowany jako zrealizowany w lokalu, a co za tym idzie stawać się częścią podstawy kalkulacji czynszu.

Tatuum: To centra handlowe powinny płacić za ściąganie ruchu

Paweł Kapłon przewodniczący rady nadzorczej Tatuum: W naszej firmie e-commerce jest niezależnie działającą i dynamicznie rozwijającą się strukturą w odpowiedzi na potrzeby naszego klienta i ewoluujący rynek, zarządzaną przez odrębne działy, zarówno pod względem sprzedaży, marketingu, IT czy logistyki.

To efektywnie działający e-commerce generuje w obecnych czasach dodatkowy ruch do centrów handlowych. Można by wobec tego postawić tezę, że to centra handlowe powinny płacić swoim partnerom za ściąganie ruchu do centrów handlowych - tłumaczy Paweł Kapłon, przewodniczący rady nadzorczej Tatuum.

Klient dokonuje wyboru w ramach dobrze zbilansowanego modelu omnichannel. To efektywnie działający e-commerce generuje w obecnych czasach dodatkowy ruch do centrów handlowych, w szczególności tych zainteresowanych fizycznym obejrzeniem i przymierzeniem produktów oglądanych na stronie. Można by wobec tego postawić tezę, że to centra handlowe powinny płacić swoim partnerom za ściąganie ruchu do centrów handlowych. Potencjalny wzrost czynszów byłby w związku z tym zupełnie nieuzasadniony.

Tefal: Każdy dodatkowy klient powinien być na wagę złota

Michał Urbanek, doradca biznesowy ds. ekspansji Groupe SEB Tefal: Mamy obecnie trzy sklepy internetowe dedykowane naszym markom, tj.: Tefal, Krups i WMF. Chcąc wyjść naprzeciw obecnym nawykom zakupowym klientów, analizowaliśmy ostatnio wprowadzenie w sklepach stacjonarnych możliwości odbioru zamówień internetowych składanych przez klientów za pośrednictwem stron www. Niestety, jak się okazuje, nie jesteśmy w stanie zrobić tego w całej sieci i będziemy zmuszeni do wyłączania z takich odbiorów niektórych naszych sklepów, ponieważ część wynajmujących oczekuje od nas, że będziemy się dzielić z nimi obrotem. Wynajmujący nie partycypują w naszych kosztach dotyczących funkcjonowania sklepów internetowych i pozyskiwania klientów, więc oczekiwanie wzrostu czynszów jest zupełnie nieuzasadnione.

Wynajmujący nie partycypują w naszych kosztach dotyczących funkcjonowania sklepów internetowych i pozyskiwania klientów, więc oczekiwanie wzrostu czynszów jest zupełnie nieuzasadnione - tłumaczy Michał Urbanek, doradca biznesowy ds. ekspansji Groupe SEB Tefal.

Osobiście bardzo mnie to dziwi, bo klientów w centrach handlowych nadal jest dużo mniej niż było w 2019 r. i każdy dodatkowy klient powinien być dla wynajmujących na wagę złota. W firmach, w których do tej pory pracowałem okazywało się, że jak już klient zdecydował się na odebranie paczki osobiście, np. w drodze z pracy do domu, to często dokonywał też innych impulsowych zakupów i przy okazji generował dodatkowy traffic.

YES: Sklep stacjonarny i internetowy to odrębne jednostki

Katarzyna Marczuk, Menedżer Działu Ekspansji YES Biżuteria S.A.: Podnoszenie opłat za powierzchnię handlową o wartość czynszu od obrotu w sklepie internetowym jest nieuzasadnione. Sklep stacjonarny i sklep internetowy to zupełnie odrębne ekonomicznie jednostki. Nakłady inwestycyjne, koszty marketingowe oraz osobowe obydwu sklepów w żaden sposób nie korelują. Nie możemy zatem integrować wyników sprzedażowych tychże jednostek, traktując je jako podstawę do rozliczeń z centrami handlowymi.

Diabeł tkwi w szczegółach umowy najmu

Robert Krynicki, radca prawny, współzałożyciel Kancelarii Krynicki, Dajczer, Kamiński, Herominski Spółka Partnerska Radców Prawnych: Mechanizmy zmiany czynszu funkcjonujące w istniejących umowach są bardzo różne. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Wyobraźmy sobie dwie sytuacje. Pierwsza, w której właściciel wynajął nieruchomość na prowadzenie działalności przez najemcę bez żadnych ograniczeń. Można przyjąć, że w takiej sytuacji wszystko to, co najemca w ramach swojej działalności wykonuje, jest zgodne z umową i objęte kwotą czynszu. Niezależnie zatem od tego, jak bardzo zwiększy się liczba usług, ich rodzaj i skala, nie będzie to miało wpływu na wysokość czynszu. Właściciel – chcąc podwyższyć swoje przychody – może dokonać tego w drodze negocjacji z najemcą lub powołać się na art. 6851kc i jednostronnie wypowiedzieć wysokość czynszu.

Wynajmujący ma prawo do podwyżki czynszu, a najemca może się przed podwyżką bronić, powołując się na klauzule umowne lub postanowienia kodeksowe. Zawsze należy przeprowadzić bilans zysków i strat, biorąc pod uwagę czas trwania sporu oraz jego koszty, a także ocenić kwestie dowodowe – tłumaczy mec. Robert Krynicki.

W drugim przypadku hipotetyczna umowa określa, co dokładnie najemca może robić w wynajętej nieruchomości. Jeżeli zatem najemca zobowiązał się, że w danym miejscu będzie prowadził jedynie sprzedaż bezpośrednią, np. odzieży, to wprowadzenie w tym lokalu sprzedaży detalicznej żywności będzie niezgodne z umową. Taki stan faktyczny otwiera wynajmującemu drogę nie tylko do żądania wyższego czynszu, ale też do wypowiedzenia umowy. Zmienia się bowiem zakres usług świadczonych w lokalu, a ten nowy zakres nie był akceptowany przez właściciela.

Samo pojęcie obrót można rozumieć na wiele różnych sposobów, co samo w sobie jest zarzewiem sporu - tłumaczy mecenas Robert Krynicki.

Jeżeli umowa uzależnia wysokość czynszu od obrotów przedsiębiorstwa (najemcy) an block to – z pewnymi zastrzeżeniami − w każdym przypadku zwiększenie obrotów jest podstawą do zwiększenia czynszu. Trzeba wskazać, że samo pojęcie obrót można rozumieć na wiele różnych sposobów, co samo w sobie jest zarzewiem sporu. Przyjmijmy, że obrotem będzie wartość sprzedaży, czyli wpływy ze sprzedaży towarów najemcy.

Odmiennie należy ocenić sytuację, w której czynsz jest uzależniony od obrotów w wynajętym lokalu. Innymi słowy powiązano przychody uzyskiwane w konkretnym miejscu z czynszem za to właśnie miejsce. Jeżeli przychód został wygenerowany poza wynajmowanym lokalem – w innym miejscu lub sklepie internetowym – wynajmujący nie ma podstawy do podwyżki czynszu.

W przypadku umów określających cel i zakres czynności, które w danym lokalu mogą być wykonywane, przekroczenie zakresu dozwolonych czynności może skutkować skuteczną próbą podwyższenia czynszu. Przykładowo: w przypadku wynajmowania nieruchomości z przeznaczeniem na sprzedaż bezpośrednią, wprowadzenie w tej nieruchomości punktu odbioru zakupów dokonywanych w sklepie internetowym jest działaniem, którego umowa nie obejmuje. Co więcej, jeżeli wynajmujący zobowiązał się do zapewnienia czystości w częściach wspólnych to zwiększona liczba osób odwiedzających sklep (po to, by odebrać towar kupiony w sklepie internetowym) wpływa na wzrost kosztów i zmniejsza zyski wynajmującego. Istnieje zatem uzasadnienie ekonomiczne dla żądania zmiany wysokości czynszu.

W przypadku umów określających cel i zakres czynności, które w danym lokalu mogą być wykonywane, przekroczenie zakresu dozwolonych czynności może skutkować skuteczną próbą podwyższenia czynszu - tłumaczy mecenas Robert Krynicki.

Podsumowując, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy żądanie przez centra handlowe od najemców opłat za obroty w internecie jest uzasadnione.

Wynajmujący ma prawo do podwyżki czynszu, a najemca może się przed podwyżką bronić, powołując się na klauzule umowne lub postanowienia kodeksowe. Zawsze należy przeprowadzić bilans zysków i strat, biorąc pod uwagę czas trwania sporu oraz jego koszty, a także ocenić kwestie dowodowe.