Klub Jagielloński apeluje do Auchan: „Jeśli nie chcecie opuścić rosyjskiego rynku, to wycofajcie się z polskiego!" Jednocześnie zbiera podpisy pod petycją i namawia polskie firmy do bojkotu francuskiej marki.

Zdaniem Klubu Jagiellońskiego, Auchan, Leroy Merlin i Decathlon stały się symbolami biznesu, który jest w stanie przymykać oko na zbrodnie – byle tylko wykresy prezentujące zyski osiągały zamierzone poziomy.

Klub Jagielloński przygotował petycję do Auchan, w której apeluje o jednoznaczną decyzję: "Jeżeli nie chcecie opuścić rosyjskiego rynku, to wycofajcie się z polskiego!"

Klub Jagielloński zwrócił się do polskich firm z pytaniem, czy i w jakiej perspektywie czasowej są gotowe zakończyć współpracę z Auchan i wycofać z sieci swoje produkty.

Podmioty, które poczuwają się do miana liderów czy czempionów, takie jak: Orlen, InPost, Dino czy PKO BP mogłyby przygotować program gwarancji zatrudnienia osób pracujących do tej pory w Auchan. Zdaniem Klubu Jagiellońskiego, Auchan, Leroy Merlin i Decathlon stały się wręcz symbolami biznesu, który jest w stanie przymykać oko na zbrodnie – byle tylko wykresy prezentujące zyski osiągały zamierzone poziomy. Czytaj więcej Auchan na liście międzynarodowych sponsorów wojny Wspólne śledztwo Le Monde, Bellingcat i The Insider wskazuje, że były zaangażowane w organizowanie pomocy dla rosyjskich wojsk biorących udział w inwazji na Ukrainę. Redakcje dotarły do wiadomości wysyłanych sobie przez pracowników oraz listy produktów wkładanych do paczek. Nie było tam ani produktów dla kobiet, ani artykułów dziecięcych. Było za dużo męskich skarpet i papierosów, a także brzytwy i zapalniczki. ❗Ruszamy z petycją! Podpisz i Ty❗



☠️Francuskie firmy z Auchan na czele były zaangażowane w pomoc rosyjskim żołnierzom na Ukrainie.



☠️Francuskie firmy z Auchan na czele były zaangażowane w pomoc rosyjskim żołnierzom na Ukrainie.



👉Zachęcamy do podpisania petycji do Auchan. Apelujemy: jeśli nie chcecie wyjść z Rosji, opuście polski rynek. https://t.co/aS9A2ojHwt — Klub Jagielloński (@KlubJagiellonsk) February 27, 2023 Oczywiście sieć wydała oświadczenie, w którym wszystkiemu zaprzecza i twierdzi, że nie organizuje zbiórek na rzecz rosyjskiej armii. „Problem w tym, że nawet kierownictwo sieci może nie mieć nad tym kontroli. W kraju, który dokonał tak szaleńczej inwazji, nie ma klarownych procedur i uczciwych warunków. W narodzie, który dokonuje tak bestialskich zbrodni, nie ma gwarancji uczciwości i moralnych zachowań" - tłumaczy Klub Jagielloński. Świadoma decyzja o pozostaniu w Rosji Tymczasem firmy z grupy Mulliez po rozpoczęciu wojny komunikowały, że nie zamierzają opuszczać terenu Federacji Rosyjskiej. Świadomie pozostały w kraju, w którym pomoc humanitarna może być wykorzystywana do łamania konwencji genewskich. Czytaj więcej Auchan i Leroy Merlin zaprzeczają oskarżeniom o wspieranie rosyjskiego wojska „Decyzja o prowadzeniu działania w takim kraju rujnuje zaufanie do firmy, bo nie da się jednoznacznie ocenić jej intencji. Nawet jeśli firma straciła kontrolę nad swoją własnością, jest to konsekwencja świadomej decyzji o pozostaniu w Rosji. Dlatego wszelkie tłumaczenia koncernu nie mają już żadnego znaczenia. Powinniśmy wysłać Auchanowi jednoznaczny sygnał, że takie działania są nieakceptowalne" - argumentuje Klub Jagielloński. Dlatego klub przygotował petycję do Auchan, w której apeluje o jednoznaczną decyzję: "Jeżeli nie chcecie opuścić rosyjskiego rynku, to wycofajcie się z polskiego!" Czytaj więcej W sieci huczy. Czy Auchan i Leroy Merlin wspierają rosyjskich żołnierzy w Ukrainie? Sam bojkot konsumencki to za mało Akcji protestacyjnych pod sklepami Auchan i Leroy Merlin było już całkiem sporo. Sam bojkot konsumencki to za mało. Jak widać – francuska centralna niespecjalnie przejmuje się nastrojami na naszym i podobnych rynkach. Dlatego potrzebujemy śmiałych decyzji bez precedensu, będących jednoznacznym symbolem naszego sprzeciwu" - tłumaczą przedstawiciele Klubu Jagiellońskiego. Półki sieci, która oskarżana jest o wspieranie wojsk Putina, pełne są polskich produktów. Sieć czerpie zyski ze sprzedaży towarów polskich firm, które często od początku wybuchu wojny organizują nieprzerwany strumień solidarności, zapewniając Ukrainie i Ukraińcom wszelką możliwą pomoc. Dlatego Klub Jagielloński zwrócił się do polskich firm z pytaniem, czy i w jakiej perspektywie czasowej są gotowe zakończyć współpracę z Auchan i wycofać z sieci swoje produkty. Najpopularniejsze firmy w aplikacji Pola, obecne w Auchanie, której ocena w aplikacji wynosi 100 pkt., zostały poproszone o odniesienie się do tego apelu. Czytaj więcej Po roku od wybuchu wojny w Ukrainie, te marki wciąż działają w Rosji. Szok! „Odpowiedzi i stanowiska firm będziemy na bieżąco przekazywać w naszych mediach społecznościowych. Wysłaliśmy również prośbę o zabranie stanowiska przez Polską Organizację Handlu i Dystrybucji, której Auchan jest członkiem" - informuje Klub Jagielloński. Auchan płaci w Polsce znikome podatki Jak przypomina Klub Jagielloński, Auchan zalicza się do niechlubnego grona sieci handlowych, które płacą w Polsce bardzo znikome podatki. W dodatku UOKiK prowadzi wobec sieci postępowanie w sprawie wykorzystania przewagi kontraktowej. Oczywiście dla polskich firm decyzja o zakończeniu współpracy z Auchan może być sporym problem. Nie wzywamy do gwałtownych i nieprzemyślanych ruchów, ale rozważenia możliwości prawnych i ekonomicznych, by zwiększyć presję na francuską sieć - tłumaczy Klub Jagielloński. Z zachętą i pomocą mogłoby przyjść państwo polskie. Auchan zatrudnia ponad 17 tys. pracowników. Podmioty, które poczuwają się do miana liderów czy czempionów, takie jak: Orlen, InPost, Dino czy PKO BP – mogłyby przygotować program gwarancji zatrudnienia osób pracujących do tej pory w Auchan, tak, aby nikt nie został postronną ofiarą ewentualnego opuszczenia przez francuską sieć polskiego rynku - proponuje Klub Jagielloński.

