Kobiety i mężczyźni na zakupach. Obalamy stereotypy

Ukazały się najnowsze wyniki eksperymentów prowadzonych przez dr hab. Małgorzatę Karpińską-Krakowiak. Tekst opisujący jej badania został właśnie opublikowany w prestiżowym czasopiśmie „Journal of Retailing and Consumer Services” (Impact Factor 4,219).

Rezultaty uzyskane przez badaczkę mają ogromne znaczenie nie tylko dla przedsiębiorstw wprowadzających nowe marki na rynek (to kobiety będą chętniej wypróbowywać nowości, a nie mężczyźni), ale też dla osób prowadzących badania marketingowe (nadreprezentacja lub niedobór kobiet w próbie może znacząco skrzywić wyniki badawcze).

- Projekt wpisuje się w ogromną lukę poznawczą dotyczącą kobiet jako konsumentek, pacjentek, turystek oraz przedstawicielek różnych zawodów. Okazuje się bowiem, że w wielu dziedzinach brakuje danych na temat kobiet, np. w medycynie wiele badań klinicznych jest prowadzonych na próbach skonstruowanych głównie z mężczyzn (i dlatego mamy większą wiedzę na temat skuteczności niektórych terapii w odniesieniu do mężczyzn, a nie kobiet, jak wskazują Liu i Dipietro Mager). - mówi dr hab. Małgorzata Karpińska-Krakowiak. - Wiele produktów jest dostosowanych do mężczyzn (np. smartfony i pianina są budowane na męskie ręce), wiele budynków i przestrzeni miejskich jest projektowanych z uwzględnieniem optyki męskiej a nie potrzeb żeńskich (np. kolejki formują się przed toaletami dla pań, a nie dla panów), testy zderzeniowe samochodów są prowadzone głównie na manekinach o budowie i proporcjach ciała mężczyzn (Criado Perez, 2019). Również w marketingu często brakuje danych zdezagregowanych pod względem płci oraz często projektuje się nowe produkty, marki lub reklamy uwzględniające jedynie perspektywę męską, mimo że decyzje zakupowe są podejmowane przez kobiety.

Nowe i nieznane marki

Co roku na rynku pojawia się tysiące nowych marek i produktów. Na przykład w Stanach Zjednoczonych w roku 2019 wprowadzono na rynek ponad 30 tysięcy nowych produktów. Jak podaje Eurostat, w 2016 roku we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Włoszech łącznie zarejestrowano ponad 60 tysięcy nowych (lub znacząco usprawnionych) produktów. Oznacza to, iż podczas naszych wycieczek zakupowych mamy dosyć duże szanse by natknąć się na jakąś nowość (np., na markę, której wcześniej nie znaliśmy lub na produkt, o którym nigdy wcześniej nie słyszeliśmy).

