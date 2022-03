Kodano Optyk i Wólczanka z nowymi salonami w Focus Mall Zielona Góra

Polskie firmy wybierają Focus Mall w Zielonej Górze. W marcu do grona marek centrum dołączyła firma Kodano Optyk. Nowy, większy salon otworzyła też należąca do Grupy VRG Wólczanka.

Focus Mall wybudowane zostało w zabytkowych wnętrzach dawnej fabryki Polskiej Wełny w Zielonej Górze.

Dwukondygnacyjny budynek oferuje bogate zaplecze rozrywkowe, usługowe, rekreacyjne i handlowe. Na 44 tys. mkw. powierzchni najmu znajdziemy marki modowe: TK Maxx, H&M, Half Price, CCC, Eobuwie.pl & Modivo. Ofertę sklepów uzupełniają m.in. Smyk, Empik, Media Markt czy Carrefour. W galerii są także obecne perfumerie oraz sieci drogeryjne.

Właścicielem Focus Mall Zielona Góra jest spółka Nepi Rockcastle, obiektem zarządza Apsys Polska.

Teraz ofertę centrum uzupełnią Kodano Optyk. Swój salon powiększyła także Wólczanka.

Kodano Optyk to jeden z liderów rynku optycznego w kraju. Sieć przyciąga szerokim asortymentem opraw okularowych, okularów przeciwsłonecznych i szkieł kontaktowych. W zielonogórskim salonie można znaleźć okulary znanych, światowych marek takich jak: Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce&Gabbana i wiele innych. Atutem sklepu jest także możliwość wykonania kompleksowego badania wzroku. Salon marki o powierzchni blisko 100 mkw. znajduje się na poziomie 0, w sąsiedztwie sklepu Nike. Jasne i przestronne wnętrze lokalu zachęca do wejścia, a jego aranżacja doskonale wpisuje się wystrój nowej części Focus Mall.

Kodano Optyk - tu klienci znajdą praktyczne i piękne okulary

- Nasza sieć od ubiegłego roku intensywnie się rozwija. Coraz śmielej wchodzimy z ofertą do kolejnych miast, otwierając salony w topowych galeriach handlowych w danym regionie. Centra handlowe to miejsca, gdzie nasza bogata oferta okularów przeciwsłonecznych znanych marek, okularów korekcyjnych, jak i soczewek trafia w zróżnicowane potrzeby i gusta klientów. Dbamy o to, by okulary były nie tylko praktyczne, ale też piękne - tłumaczy Izabela Brzezińska, dyrektor sprzedaży Kodano Optyk.

- Wyróżnikiem naszych salonów jest też profesjonalna obsługa oraz wykwalifikowani specjaliści pracujący z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu diagnostycznego. Dobrze dobrane do twarzy i gustu klienta okulary pomogą nie tylko zadbać o wzrok, ale są jednocześnie niebanalnym dodatkiem - dodaje Izabela Brzezińska.

Po krótkiej przerwie związanej ze zmianą lokalizacji na większą ponownie otworzył się sklep renomowanej polskiej marki Wólczanka. W nowej odsłonie sklep oferuje szeroki wybór ubrań i akcesoriów dla kobiet i mężczyzn. W jednym miejscu można skompletować całą stylizację zarówno na co dzień, jak i na wyjątkowe okazje. Nowy lokal Wólczanki ma 180 mkw. przestrzeni, która umożliwia przejrzystą prezentację bogatej oferty marki. Sklep znajduje się teraz w nowej części galerii na poziomie +1 obok perfumerii Sephora oraz sklepu Esotiq.

Focus Mall stale poszerza ofertę sklepów

- Przykładamy wiele uwagi do tego, by klienci Focus Mall mieli dostęp do znanych i atrakcyjnych marek. Z myślą o nich w minionym roku zmodernizowaliśmy i rozbudowaliśmy centrum i poszerzyliśmy dostępną ofertę zakupową jak i usługową - mówi Marta Radziwoń, Dyrektor Focus Mall Zielona Góra..

- Od otwarcia nowej części galerii w sierpniu 2021 roku do końca lutego powstały 22 nowe sklepy, punkty usługowe i gastronomiczne. Ponadto 8 firm zdecydowało o zamianie lokalu na większy. To nie koniec nowości w naszej ofercie handlowej. Jeszcze w I półroczu br. planowane są kolejne otwarcia, o których będziemy na bieżąco informować – uzupełnia Marta Radziwoń.