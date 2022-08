Kodano Optyk na terenie CH Turawa Park w Opolu

W opolskim CH Turawa Park powstał nowy sklep Kodano Optyk. Jest to uzupełnienie oferty obiektu o atrakcyjny asortyment optyczny, oferowany przez polską firmę. Salon zajmuje ponad 100 mkw. powierzchni, której wystrój odzwierciedla najświeższy koncept aranżacji marki Kodano Optyk.

W Centrum Handlowym Turawa Park w Opolu otwarty został kolejny sklep Kodano Optyk.

W nowo otwartym punkcie, specjaliści, za pomocą nowoczesnego sprzętu diagnostycznego, wykonają profesjonalne badania.

Sklep przygotował dla klientów rabat 50% na dowolne okulary korekcyjne.

Planowane są także w najbliższym czasie dodatkowe niespodzianki.

Firma Kodano Optyk to polska sieć salonów optycznych, która istnieje na rynku od 2016 roku, a jej niezwykle dynamiczny rozwój, pozwolił na utworzenie do tej pory 59 salonów na terenie całego kraju.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wynajem powierzchni Kodano Optyk to istotna, z punktu widzenia naszych klientów, dywersyfikacja oferty Centrum Handlowego Turawa Park. Niezwykle cieszy nas także fakt, że dołączyła do nas kolejna firma będąca ważnym symbolem dobrych perspektyw dla rodzimego rynku – skomentowała Agnieszka Pyzanowicz-Francke, Dyrektor CH Turawa Park.

Sklep w Centrum Handlowym Turawa Park zajmuje powierzchnię ponad 100 metrów kwadratowych, nowocześnie zaaranżowanej przestrzeni, w której dostępne są oprawy okularowe oraz okulary przeciwsłoneczne najbardziej popularnych marek, takich jak: Ray-Ban, Vogue, Versace, Michael Kors, Emporio Armani, Dolce&Gabbana i wiele innych. Klienci mogą wybierać spośród szerokiego asortymentu w różnych przedziałach cenowych, tak aby, każdy mógł znaleźć idealne dla siebie okulary. W salonie Kodano Optyk można kupić również soczewki kontaktowe oraz akcesoria okularowe.

Ponadto, w nowo otwartym punkcie, specjaliści, za pomocą nowoczesnego sprzętu diagnostycznego, wykonają profesjonalne badania, aby dobrać odpowiednie metody korekcji, okulary lub soczewki kontaktowe.

- Otwarcie salonu Kodano Optyk w Turawa Park było nieuniknioną decyzją. Atrakcyjne centrum handlowe bez niezbędnej oferty optycznej to teraz rzadkość. Mamy szansę pomóc ogromnej liczbie mieszkańców tej części miasta w uzyskaniu dostępu do profesjonalnych badań wzroku oraz pełnej oferty okularowej. Jest to drugi punkt Kodano Optyk w Opolu - mówi Karol Kożusznik, dyrektor ds. rozwoju Kodano Optyk.

Nowy salon Kodano Optyk w Centrum Handlowym Turawa Park przygotował dla swoich Klientów rabat 50% na dowolne okulary korekcyjne. Planowane są także w najbliższym czasie dodatkowe niespodzianki, o których Centrum Handlowe Turawa Park będzie informowało na bieżąco.