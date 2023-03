W marcu sieć KOKU Sushi poszerzyła swoją ofertę właśnie o ramen. Można ich spróbować w trzech wersjach.

Ramen to zupa, która w ostatnim czasie podbiła serca Polaków.

Ten wywodzący się z Japonii rosół na bazie długo gotowanego wywaru, charakteryzuje się wyrazistym smakiem, określanym mianem “umami”.

Można ich spróbować w wersjach z: wołowiną, wege oraz łososiem.

Rameny są dostępne w KOKU Sushi od 14 marca.

Ramen to potrawa, która posiada w Japonii status porównalny do niedzielnego rosołu w Polsce. Często gości na stołach i jest ważnym daniem w restauracjach i na ulicznych stoiskach. Nazwa tej zupy wywodzi się od charakterystycznego, długiego makaronu. Przyrządza się ją z bulionu, z dodatkiem mięsa i warzyw. Wywar powstaje zazwyczaj z drobiu, wieprzowiny, wołowiny lub ryb. Ale można go także przygotować w wersji wegetariańskiej.

Ramen może, ale nie musi, obfitować w inne składniki, takie jak: glony wakame, nori, fasola mung, pędy bambusa, jajka na twardo lub półtwardo czy nasiona sezamu. Często dodaje się do niego ponadto plastry duszonej lub pieczonej wieprzowiny, sos sojowy, pastę miso czy pastę rybną. Ale to nie wszystko, bowiem w ramenie spotkamy także kapustę pekińską, kiełki, szczypiorek, cebulę, por, czosnek, kukurydzę czy inne warzywa.

Ramen w KOKU Sushi. Fot. Mat. pras.

Poszerzona oferta ramenów w sieci KOKU Sushi to odpowiedź na oczekiwania samych gości. Wyraźnie widzimy wzrost zainteresowania orientalnymi zupami, co bardzo nas cieszy. Mamy nadzieję, że nasze propozycje przypadną im do gustu i pozwolą jeszcze lepiej poznać japońską kuchnię. Ramen jest o tyle ciekawy, że dominuje w nim “umami”, tzw. piąty smak. Umami możemy poczuć, kosztując bulionu dashi, dań z dodatkiem sosu sojowego, wodorostów czy suszonych grzybów. Smak ten jest najczęściej opisywany jako “rosołowy” lub “mięsny”, słony, ale w nieco inny sposób. Pozostawia też wrażenie tłustości na języku – mówi Mariusz Olechno, współwłaściciel KOKU Sushi.

Rameny są dostępne w KOKU Sushi od 14 marca. Sezonowe wkładki do karty pojawiają się w sieci regularnie – jednak nie jedyne działania, które sieć podejmuje, aby zwiększyć liczbę gości w restauracjach franczyzowych. W ostatnim czasie KOKU Sushi zintensyfikowało pracę w wielu obszarach, aby dostosować się do obecnych zmian, jakie zauważamy w gastronomii. Stąd specjalne szkolenia dla franczyzobiorców i kadry managerskiej czy kampania z Pyszne.pl.

Przez cały marzec bierzemy udział w kampanii Pyszne.pl z darmową dostawą. Zostaliśmy wyróżnieni jako jedna z trzech marek, w tym jedyna niekorporacyjna. Oferta dowozów bez dodatkowych opłat cieszy się bardzo dużą popularnością i już widzimy jej pierwsze, obiecujące wyniki – zwraca uwagę Urszula Olechno, CEO sieci.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl