Sieć KOKU Sushi bierze udział w najnowszej kampanii Pyszne.pl. Przez cały marzec użytkownicy platformy będą mogli zamówić dania z darmową dostawą.

W marcu sieć KOKU Sushi weszła we współpracę z Pyszne.pl.

Kampania ma charakter ogólnopolski i realizowana jest wielokanałowo – w TV oraz w internecie.

Pyszne.pl to największy serwis do zamawiania jedzenia online w Polsce. W marcu sieć KOKU Sushi weszła we współpracę z tą popularną platformą i jako jedna z trzech zaproszonych marek (jedyna niekorporacyjna) oferuje swoim klientom dowóz zamówień zupełnie za darmo.

Naszym celem jest dotarcie do szerszego grona odbiorców oraz wzmocnienie wizerunku i rozpoznawalności KOKU Sushi. Wykorzystanie wielu narzędzi i kanałów promocyjnych, m.in. spotów w czołowych kanałach telewizyjnych, z pewnością pozytywnie wpłynie na odbiór naszej oferty i przyczyni się do wzrostu zamówień w punktach własnych i franczyzowych. Rozwój działań KOKU Sushi na rynku delivery nie jest przypadkiem. Mocno inwestujemy w ten kanał sprzedaży, ponieważ widzimy, jak w trakcie pandemii zmieniły się przyzwyczajenia Polaków. Sushi znajduje się w czołówce najchętniej zamawianych dań na wynos i w dostawie – mówi Urszula Olechno, CEO sieci .

Obecnie KOKU Sushi liczy 48 punktów w całym kraju, co czyni ją największą siecią sushi barów w Polsce. W menu restauracji znajdziemy autorskie rolki sushi, sandwiche gua bao, bułeczki baozi oraz azjatyckie zupy. Tym, co wyróżnia markę na rynku, są oryginalne, wysokiej jakości potrawy oraz proekologiczne działania, obejmujące na przykład przyjazne dla środowiska opakowania i ograniczenie zużycia plastiku.

