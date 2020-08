Kolejka do zdrowych słodkości. Fit Cake z nowymi lokalizacjami

Fit Cake, marka produkująca zdrowe słodycze, która twardo trzyma się zasady “No sugar. No problem”, w tym roku dopisała do swojego kodeksu także “no gluten”. Jedna z najbardziej wiarygodnych organizacji - Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej - przyznała jej certyfikat wytwórcy bezpiecznych produktów dla osób nie tolerujących glutenu.



Nowe otwarcia jesienią

Firma postanowiła wykorzystać okres przestoju w handlu na wzbogacenie swojej oferty o specjalistyczne wegańskie słodkie przekąski, przede wszystkim lody, dla których stworzyła dedykowaną markę Fit Ice Cream. To wszystko spowodowało, że po kilkumiesięcznym okresie spadku obroty sieci szybko wróciły do normy, a w wielu punktach nawet wzrosły. Przedsiębiorcy zaś, którzy mieli zaplanowane otwarcia nowych lokali na wiosnę i przesunęli je tylko w czasie i właśnie dopinają sprawy na ostatni guzik albo już rozpoczynają sprzedaż.

- Działają już nowe Fit Cake w Rzeszowie, Żorach, Otwocku, Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim. Szykujemy się do kolejnych otwarć w Warszawie i Szczecinie, gdzie powstanie największy, 200-metrowy, ekskluzywny lokal - mówi Rafał Kościuk, twórca marki. - Mamy bardzo wiele zapytań z Zielonej Góry. Chcemy, aby wszystkie nowe lokale ruszyły przed grudniem, ponieważ przedświąteczny okres to dla nas bardzo intensywny czas i duże obroty.



Świadomi inwestorzy

W Fit Cake inwestują przedsiębiorcy, którzy są w 100 proc. przekonani do produktu. Większość, jak Iwona Dziekańska, franczyzobiorczyni z Ostrowca Świętokrzyskiego, jest zwolennikami zdrowego stylu życia. Inwestorka zdecydowała się na uruchomienie Fit Cake, ponieważ do tej pory nie było takiego miejsca w jej rodzinnym mieście, a - jej zdaniem - było na na nie wyraźne zapotrzebowanie. I nie pomyliła się.



Z kolei Łukasz Ruciński z Gdańska chciał na swoje urodziny zaserwować tort dla diabetyków, żeby wszyscy zaproszeni goście mogli go skosztować. I okazało się, że w tak dużym mieście jak Gdańsk jest z tym nie lada problem.



- Wtedy pomyślałem, że skoro jest deficyt takich produktów to warto w to zainwestować - mówi Łukasz Ruciński i zaprasza niebawem na otwracie Fit Cake w Gdańsku.

