Włoska marka modowa, TWINSET wybrała Renomę na lokalizację swojego pierwszego butiku we Wrocławiu.

TWINSET to kolejny najemca z sektora premium, który wzmocnił portfolio ikonicznego budynku w stolicy Dolnego Śląska.

Salon w Renomie jest jedynym punktem włoskiej marki we Wrocławiu.

Nowością w Renomie będzie Pedet, czyli wyjątkowa przestrzeń gastronomiczno-kulturalna.

Dzięki konsekwentnemu i przemyślanemu powiększaniu tenant-mix propozycja modowa Renomy z miesiąca na miesiąc jest coraz bardziej wyjątkowa. W kwietniu, w najnowszym koncepcie wnętrz, został otwarty butik TWINSET. Salon w Renomie jest jedynym punktem włoskiej marki we Wrocławiu. Oferta nowego najemcy skierowana jest do kobiet ceniących nowoczesną elegancję w wydaniu premium. Salon o powierzchni 95 mkw. znajduje się na parterze, w atrium północno - wschodnim, tuż przy wejściu od strony Pl. Czystego, naprzeciwko kawiarni Etno Cafe.



- Światowe marki coraz częściej wybierają Renomę. TWINSET to kolejny brand modowy, który otworzył jedyny salon we Wrocławiu właśnie u nas. To dowód na to, jaki potencjał drzemie w Renomie i jak mocna jest jej pozycja na polskim rynku. Nieustająco cieszymy się zaufaniem zagranicznych inwestorów, a realizowana przez nas strategia komercjalizacji i inwestycja w przebudowę zachęcają do współpracy kolejnych najemców. Kompleksowa reprezentacja znanych marek dotychczas niedostępnych na lokalnym rynku, to gwarancja udanych zakupów. Po zakończeniu metamorfozy zaoferujemy naszym klientom jeszcze bogatszą propozycję, zarówno pod względem konceptów handlowych, jak i starannie wyselekcjonowanych brandów. Nowością będzie Pedet, czyli wyjątkowa przestrzeń gastronomiczno-kulturalna, która już jesienią zaoferuje unikatowe koncepty kulinarne i będzie równie wyjątkowym w skali Wrocławia miejscem dla projektów artystycznych - mówi Barbara Wójcik, Asset Management & Leasing Director, Globalworth Poland.

Marka TWINSET Milano obecna jest na rynku od 1987 a jej znakiem rozpoznawczym są wyrafinowane projekty tworzone dla współczesnej romantyczki. Jakość oraz styl pozwalają na zdefiniowanie TWINSET, jako jednej z najbardziej reprezentacyjnych marek mody damskiej Made in Italy, dzięki której z łatwością ubierzesz się do pracy jak i na przyjęcie. Ubrania marki charakteryzują kroje couture, bogato tkane dzianiny, delikatne tiule, koronki oraz nietuzinkowe aplikacje i formy podkreślające kobiecość i temperament, natomiast akcesoria sprawdzą się jako charakterystyczny detal będący idealnym dopełnieniem stylizacji.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl