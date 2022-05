Kolejna sieć na krawędzi. Modowy potentat może ogłosić upadłość w każdej chwili

Missguided została założona w 2009 roku przez Nitina Passi. Początkowo działała wyłącznie online, jako sklep internetowy i marka modowa.

Dziś to firma obsługująca klientów w wieku 18-30 lat, w ponad 180 krajach na całym świecie.

Do marca 2021 r. osiągnęła sprzedaż w wysokości 380 mln dolarów, a dwa największe rynki to Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Firma, która zatrudnia około 330 pracowników, ma zamiar wejść w stan likwidacji "w każdej chwili" - informuje BBC.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Brytyjskie media donoszą, że Missguided od dawna miał kłopoty z łańcuchami dostaw. Na osłabienie kondycji firmy miały wpływ również rosnące koszty, m.in. transportu oraz duża konkurencja innych internetowych sklepów modowych, m.in. chiński Shein, które oferują odzież w konkurencyjnych cenach, jak również ASOS, New Look, Pretty Little Thing czy Boohoo.

Swoistą "deską ratunku" miał być zakup 50 proc. udziałów w e-sklepie przez amerykańskiego giganta private equity Alteri Investors pod koniec 2021 r. Po zajęciu się krótkoterminowymi priorytetami, w tym uzupełnianiem zapasów dostaw, Alteri Investors zapowiedział wówczas, że będzie współpracować z kierownictwem w celu opracowania strategii, która zmieni rentowność grupy.

Jak podaje londynek.net, powołując się na anonimowe doniesienia, inwestorzy z Alteri Investors już kilka tygodni temu próbowali sprzedać niewypłacalną firmę.

Według Retail Gazette, 10 maja dostawca JSK Fashions wydał przeciwko Missguided wniosek o likwidację. Z kolei Reuters poinformował, że niewypłacalna firma będzie zarządzana przez licencjonowanych praktyków upadłościowych. Współadministratorami zostali eksperci z Teneo Financial Advisory, którzy zapewnili, że Missguided będzie kontynuować handel, do czasu znalezienia kupca na udziały.