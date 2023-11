Oferta jubilerska w tyskim Gemini Park rośnie w siłę. W połowie listopada uzupełni ją TOUS – globalna marka z ponad 100-letnim doświadczeniem na rynku.

TOUS, która będzie już siódmym punktem oferującym biżuterię, akcesoria czy też zegarki w portfolio tyskiego centrum.

Najemca powiększy strefę jubilerską Gemini Park Tychy aż o 60 m kw.

TOUS to hiszpańska marka obecna na rynku od 1920 roku, której oferta obejmuje przede wszystkim ponadczasową biżuterię, ale również szeroki wybór zegarków, torebek i akcesoriów. Choć marka skierowana jest również do mężczyzn i dzieci, serca kobiet na całym świecie podbiła za sprawą dobrze znanego i lubianego motywu misia, który towarzyszy produktom TOUS od blisko 40 lat.

Atrakcyjna i różnorodna oferta jubilerska to jeden z wyróżników Gemini Park Tychy. Dotychczas centrum mogło poszczycić się obecnością najbardziej znanych marek, jak: Apart, Yes, W. Kruk czy też lokalnych, szybko rozwijających się brandów, takich jak np. By Dziubeka. Niebawem strefa jubilerska powiększy się o kolejną topową markę – TOUS, która będzie już siódmym punktem oferującym biżuterię, akcesoria czy też zegarki w portfolio tyskiego centrum. Informacja ta z pewnością ucieszy lokalnych wielbicieli nietuzinkowych produktów z charakterystycznym misiem, które już wkrótce będą mogli zakupić stacjonarnie.

Niezmiernie cieszymy się z pozyskania tak znanej, międzynarodowej marki jak TOUS do portfolio Gemini Park Tychy. Centrum zyska kolejny brand, dzięki któremu będziemy mogli zapewnić jeszcze bardziej różnorodny tenant-mix, a tym samym kompleksową ofertę jubilerską w jednym miejscu. Mamy też nadzieję na rozszerzenie tej współpracy na kolejne nasze centra – komentuje Joanna Zemczak, Head of Lease Gemini Holding.

– Dzięki nawiązaniu współpracy z Gemini Park salon jubilerski TOUS już wkrótce zadebiutuje w Tychach. Przy wyborze lokalizacji kierowaliśmy się w dużej mierze tym, aby przestrzeń handlowa była z jednej strony dopasowana do potrzeb i preferencji klientów, a z drugiej zapewniała nam potencjał dalszego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że nasza różnorodna i ponadczasowa oferta zachwyci nie tylko mieszkańców Tych, ale również lojalnych wielbicieli marki biżuterii i akcesoriów modowych z całego regionu – mówi Kinga Morawska, Retail Development Solutions (RDS).

