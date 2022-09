Kolejne Bricomarché w nowej lokalizacji

Grupa Muszkieterów otwiera kolejny w tym roku sklep Bricomarché, należący do wiodącej w Polsce sieci z produktami dla domu i ogrodu.

Supermarket w Lubrzy pod Prudnikiem w woj. opolskim jest dostępny dla klientów od dziś, 7 września, i mieści się przy Parku Handlowym „Premium Park” przy ul. Opolskiej 8.

To pierwsza placówka Muszkieterów w tej okolicy.

Bricomarché stale wzmacnia swoją pozycję na lokalnych rynkach, zwiększając liczbę supermarketów na mapie Polski. Od dziś z szerokiej gamy jego asortymentu mogą skorzystać mieszkańcy Lubrzy i okolic. W nowo otwartym sklepie znajdą oni ponad 30 tys. artykułów najwyższej jakości i w atrakcyjnych cenach. W ofercie znajdują się produkty z takich kategorii, jak majsterkowanie, artykuły budowlane, ogród czy dekoracja domu. Dodatkowo, sklep dysponuje bogatą ofertą roślin od lokalnych dostawców. Dla kupujących jest dostępna również usługa w postaci transportu zakupionych towarów, co jest szczególnie ważne w przypadku towarów wielkogabarytowych.

Nowy supermarket Bricomarché to liczne korzyści dla lokalnej społeczności. Sklep w Lubrzy zapewnił ponad 20 nowych miejsc pracy dla okolicznych mieszkańców. Bricomarché, poprzez Fundację Grupy Muszkieterów, organizuje również dedykowane i atrakcyjne akcje społeczne, w tym m.in. wspierające profilaktykę i promocję zdrowia. Wszystko po to, by jak najlepiej odpowiadać na zróżnicowane potrzeby klientów. Zaangażowanie w tym obszarze jest wyróżnikiem sieci i zostało na stałe wpisane w strategię Grupy Muszkieterów.

Do tej pory mieszkańcy Lubrzy i okolic nie mieli dostępu do atrakcyjnego cenowo i jakościowo asortymentu wnętrzarskiego, budowlanego czy dla ogrodu. Nowy sklep świetnie odpowiada na to zapotrzebowanie. Sieć Bricomarché stale się rozwija i wnosi lokalną ofertę handlową z kategorii „dom i ogród” na nowy poziom. Otwarcie wiąże się nie tylko z dostępem do atrakcyjnych produktów – oznacza również szansę na realizacje inicjatyw prospołecznych oraz nowe miejsca pracy. Cieszy nas, że w Lubrzy mogliśmy się przyczynić do utworzenia 20 miejsc pracy dla lokalnej społeczności – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, Dyrektor ds. Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów.

W Bricomarché w Lubrzy pod Prudnikiem klienci będą mogli skorzystać z szerokiego asortymentu w hali sprzedaży liczącej blisko 1200 mkw. oraz z usytuowanego na zewnątrz ogrodu o tej samej powierzchni. Produkty budowlane znajdą się pod wiatą zajmującą aż 600 mkw. Na zmotoryzowanych klientów czeka blisko 90 własnych miejsc parkingowych oraz dodatkowe 430 miejsc parkingowych przy Parku Handlowym „Premium Park”. Sklep jest otwarty od poniedziałku do soboty w godz. 8.00–20.00 oraz w niedziele handlowe w godz. 10.00–18.00.





Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl