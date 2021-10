Kolejne centrum handlowe sprzedane. Galeria Rumia ma nowego właściciela

Firma GT kupiła od DNB Assets Holdco Galerię Rumia. To wspólny projekt spółek PKB Inwest Budowa oraz MDP.

To nie pierwsze wspólne przedsięwzięcie PKB Inwest Budowa oraz MDP. W ostatnim czasie spółki otrzymały pozwolenie na budowę centrum handlowo - rozrywkowego w Tarnobrzegu.

Właściciele Galerii Rumia powierzyli zarządzanie obiektem firmie IMV Polska. Komercjalizacją obiektu zajmuje się spółka BOIG.

Nowi właściciele Galerii Rumia zapowiadają, że w najbliższym czasie planują wprowadzenie innowacyjnych pomysłów w funkcjonowaniu obiektu. Zmiany będą dotyczą m.in. działalności i wyglądu samego obiektu, strategii marketingowej oraz procesu komercjalizacji centrum.

Galeria Rumia to nowoczesny obiekt zlokalizowany w samym sercu miasta Rumia przy ul. Sobieskiego 14A przy głównej trasie przejazdowej z Trójmiasta nad Bałtyk, blisko stacji Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) oraz przystanków autobusowych komunikacji trójmiejskiej. Powierzchnia najmu to ponad 16,8 tys. mkw. Do dyspozycji klientów jest przestronny, zadaszony parking, który pomieści 460 samochodów. Na trzech poziomach znajduje się 90 lokali. Wśród głównych najemców znajdziemy m.in.: Reserved, Biedronkę, Cropp, House, Mohito, Monnari, KIK, Pepco, Empik, NEONET, klub fitness Calypso, multipleks kinowy Multikino czy drogerię Rossmann.