Coraz więcej salonów Ziko Optyk pojawia się na mapie Polski. Tym razem nowy salon optyczny został otwarty w Gnieźnie w N-Parku przy ulicy Składowej 4.

Tak jak w poprzednich lokalizacjach na Klientów czekają atrakcyjne oferty.

Profesjonalny zespół specjalistów pomoże w doborze odpowiednich szkieł, opraw i soczewek kontaktowych, a szeroki asortyment, z pewnością pozwoli Klientom wybrać to, czego szukają.

Warto podkreślić, że w salonach Ziko Optyk każdy chętny może skorzystać z usługi badania wzroku.

To już 9. salon marki Ziko Optyk, który zawitał na polskim rynku. Od początku roku Ziko Optyk pojawił się w Mielcu, Legionowie i Sosnowcu, a od dzisiaj również w Gnieźnie. Marka znana jest z niskich cen i ogromnego wyboru eleganckich i modnych opraw.

Ziko Optyk Gniezno. Fot. Mat. pras.

Salon w Gnieźnie, podobnie jak pozostałe salony należące do sieci, oferują Klientom okazały asortyment, w którego skład wchodzą m.in. soczewki kontaktowe, soczewki okularowe, akcesoria do okularów, okulary przeciwsłoneczne oraz oprawy korekcyjne, zarówno dla kobiet, mężczyzn, jak i dzieci. Marki okularowe takie jak Ray-Ban, Vogue Eyewear, Armani Exchange, Ralph by Ralph Lauren, Tommy Hilfiger czy Polaroid, to tylko nieliczne, których modele znajdą się w salonie Ziko Optyk w Gnieźnie.

Jednym z kluczowych wyróżników sieci jest fachowe doradztwo specjalistów. Personel Ziko Optyk to profesjonaliści, którzy zawsze pomogą Klientowi dobrać odpowiednie oprawy i soczewki okularowe. To, co jest warte podkreślenia, to fakt, że codziennie przeprowadzają badania wzroku pod kątem doboru korekcji okularowej i soczewek kontaktowych, a przy zakupie pełnych okularów badanie wzroku kosztuje tylko 1 zł.





Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl