Prawie 9 milionów polskich gospodarstw domowych otrzymało specjalną ulotkę, dzięki której od 26.01 do 08.02 mogą skorzystać z wyjątkowych promocji na popularne produkty.

Oprócz tego ulotka zawiera także unikatowe niespodzianki z dedykowanymi ofertami, dostępnymi w określonych dniach.

Jednym z powodów by iść do Biedronki są realne, codzienne biedronkowe oszczędności. Zwłaszcza w czasach wysokiej inflacji odpowiednie planowanie budżetu rodziny jest kluczowe. Dzięki Biedronce i promocjom dostępnym od 26 stycznia, klienci mogą oszczędzać jeszcze skuteczniej. W swoich skrzynkach pocztowych prawie 9 milionów gospodarstw domowych znajdzie specjalne ulotki, które im to umożliwią.

W ofercie znalazły się podstawowe produkty takie jak banany w cenie 3,49 zł za kilogram (limit 1kg na paragon), jajka z chowu ściółkowego 10 szt. o rozmiarze L w cenie 5,99 zł za opakowanie, mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina w cenie 2,49 zł za karton, oraz ręcznik kuchenny Mega Sweep Queen o długości 100m w cenie 8,99 zł za opakowanie. Obowiązuje limit jednego opakowania każdego z tych produktów na paragon.



Dbanie o rodziny jest dla nas niezwykle ważne, dlatego oferujemy im najlepsze okazje do oszczędzania. Jest to szczególnie kluczowe w obliczu wysokiej inflacji i trudności jakie napotykają polskie rodziny. Cieszymy się, że nasze działania przynoszą efekty - w 2022 roku klienci Biedronki zaoszczędzili ponad 7,5 miliarda złotych dzięki naszym ofertom i promocjom- mówi Grzegorz Pytko, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

Dodatkowo, na specjalnej ulotce znalazły się też cztery promocje niespodzianki - przy zakupach z kartą Moja Biedronka lub aplikacją klient otrzyma voucher, na którym będzie wskazana kolejna, przeznaczona specjalnie dla niego oferta promocyjna na zakup produktu lub produktów – drukowany wraz z paragonem za dokonane właśnie zakupy.



Warunkiem skorzystania z akcji promocyjnej i uzyskania vouchera jest okazanie kasjerowi nie później niż przed dokonaniem wyboru płatności za zakupy kodu na voucher oraz karty MB, karty MB w aplikacji mobilnej Biedronka lub numeru telefonu przypisanego do karty MB. W przypadku skorzystania z kasy samoobsługowej należy zeskanować Kod na Voucher oraz kartę MB, kartę MB w aplikacji mobilnej Biedronka lub wpisać numer telefonu przypisany do karty MB, nie później niż przed dokonaniem wyboru płatności za zakupy.

